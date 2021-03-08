Финиш успехов Пепа, отрыв Динамо и дерби Мадрида. Главные новости за 7 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" побеждают, сборная Украины по футзалу разгромно уступает в принципиальном матче, но и это не все наши новости на сегодня. Итоги манчестерского и мадридского дерби, очередной позор "Ливерпуля", триумф Стивена Джеррарда в Шотландии, продвижение оппонента "Шахтера" в Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.