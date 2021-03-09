Разгром от Десны, победы Челси и Интера, очередной гол Яремчука. Главные новости от 8 марта

UA-Футбол собрал для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 8 марта

В УПЛ сыграно два матча 17-го тура

Во Львове "Десна" разгромила местный "Рух" 4:0 . Голы забивали Чепурненко, Картушов, Будковский и Гуцуляк, да и вообще черниговцы выглядели блестяще, буквально по всем статьям переиграв хозяев. "Десна" вернула себе четвертое место в турнирной таблице. Во втором матче игрового дня "Днепр-1" и "Александрия" голов не забивали , днеряне владели преимуществом, но так и не смогли взломать оборону александрийцев.

Два матча сыграли и в АПЛ

Очередную уверенную победу добыли подопечные Тухеля . "Эвертон" не долго сопротивлялся и дважды пропустил - по голу в каждом из таймов. С новым наставником "Челси" еще не проигрывал, более того, закрепился в лигочемпионовской зоне. С таким же счетом 2:0 и опять же в столице одержал викторию "Вест Хэм" . Команда Мойеса на классе справилась с "Лидсом", который намного больше атаковал, но остался ни с чем.

Интер обыграл Аталанту

В центральном матче 26-го тура чемпионата Италии миланский клуб на своем поле минимально победил бергамасков. К сожалению, не помог гостям Руслан Малиновский, который отыграл первые 45 минут. Виктор Коваленко остался в запасе. А победный гол за команду Конте забил Шкриньяр на 54-й минуте встречи. "Интер" уверенно удерживает первое место в турнирной таблице Серии А.

Роман Яремчук забил свой очередной гол

Украинец вышел в стартовом составе "Гента" в матче чемпионата Бельгии против "Остенде" и открыл счет на 42-й минуте встречи. Поспособствовал Яремчуку другой украинский легионер Роман Безус, который отдал голевой пас. В итоге, "Гент" одержал победу, а гол Яремчука оказался единственным в противостоянии.

Топ-клубы почти договорились о новом формате Лиги Чемпионов УЕФА

Председатель Ассоциации европейских футбольных клубов, президент "Ювентуса" и итальянский бизнесмен Андреа Аньелли высказался по поводу изменения формата Лиги чемпионов. Договоренность о новом формате неизбежна, Аньелли ожидает, что она будет согласована в течение нескольких недель. Лига чемпионов расширится на групповом этапе до 36 команд, причем каждая команда проведет 10 групповых матчей за "швейцарской системе". Это позволит вывести команды в единую таблицу лиги.

Камбек Бетиса в матче с Алавесом

На своем поле "огурцы" добыли тяжелейшую победу в последнем матче 26-го тура чемпионата Испании. После первого тайма хозяева проигрывали со счетом 0:2, но затем смогли собраться, проявить характер и отыграться. Дубль Иглесиас и точный удар Хоакина Санчеса перевернули игру - 3:2.