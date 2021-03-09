Умер легендарный футболист Карпат
У него были проблемы со здоровьем
Вчера,8 марта на 74-м году жизни умер легендарный полузащитник львовских "Карпат" Роман Покора.
Покора выступал за "Карпаты" с 1966-1973 гг., проведя 191 матч и забив 11 голов. Также он помог "львам" победить в Кубке СССР-1969. Завершив карьеру футболиста, он тренировал "Волынь" (1992-1994) и "Александрию" (2001-2003).
Также Покора возглавлял представителей Первой лиги, среди которых "Скалы", "Полесье", "Александрия", "Нива" (Винница), "Николаев", "Энергетика" и "Гелиос".
В последние годы жизни у Романа Покоры были проблемы со здоровьем. Умер бывший футболист и тренер в больнице.
В 2017-м на UA-Футбол выходило большое интервью Романа Покоры о его выступлениях в "Карпатах", "Металлисте", ивано-франковском "Спартаке" и о тренерской деятельности
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