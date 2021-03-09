Формат ЛЧ, гол Яремчука и топ-тренер для Шахтера? Главные новости за 8 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Успехи "Десны", "Челси", "Вест Хэма", "Интера" и "Бетиса", но и это не все наши новости на сегодня. Автограф Романа Яремчука после результативной передачи от Романа Безуса, неизбежные изменения в формате главного клубного европейского турнира и приглашение авторитетного итальянского специалиста в донецкий "Шахтер"? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.