  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Формат ЛЧ, гол Яремчука и топ-тренер для Шахтера? Главные новости за 8 марта. Аудио
В тренде

Формат ЛЧ, гол Яремчука и топ-тренер для Шахтера? Главные новости за 8 марта. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Формат ЛЧ, гол Яремчука и топ-тренер для Шахтера? Главные новости за 8 марта. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРазгром от Десны, победы Челси и Интера, очередной гол Яремчука. Главные новости от 8 марта

Успехи "Десны", "Челси", "Вест Хэма", "Интера" и "Бетиса", но и это не все наши новости на сегодня. Автограф Романа Яремчука после результативной передачи от Романа Безуса, неизбежные изменения в формате главного клубного европейского турнира и приглашение авторитетного итальянского специалиста в донецкий "Шахтер"? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo59
09.03.2021 в 09:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...