Формат ЛЧ, гол Яремчука и топ-тренер для Шахтера? Главные новости за 8 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРазгром от Десны, победы Челси и Интера, очередной гол Яремчука. Главные новости от 8 марта
Успехи "Десны", "Челси", "Вест Хэма", "Интера" и "Бетиса", но и это не все наши новости на сегодня. Автограф Романа Яремчука после результативной передачи от Романа Безуса, неизбежные изменения в формате главного клубного европейского турнира и приглашение авторитетного итальянского специалиста в донецкий "Шахтер"? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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fabo59
09.03.2021 в 09:25
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