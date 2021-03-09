Юрий Береза: Возродить тот Металлист невозможно, как и Днепр
Он считает, что определенная история закончилась
Фото: dynamomania.com
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением о желании Александра Ярославского возродить "Металлист".
"Возродить тот "Металлист", который был когда-то, невозможно. Как и "Днепр". "Днепр" - это история. Мы никогда не пытались повторять "Днепр", мы - другая история.
Хочу пожелать Ярославскому успехов, но то, что он говорит, достаточно противоречиво. А что делать с "Металлом" и "Металлистом-1925"? Что делать Стороженко? Надо принять, что определенная история закончилась", - сказал Береза.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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