Юрий Береза: Возродить тот Металлист невозможно, как и Днепр

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением о желании Александра Ярославского возродить "Металлист".

"Возродить тот "Металлист", который был когда-то, невозможно. Как и "Днепр". "Днепр" - это история. Мы никогда не пытались повторять "Днепр", мы - другая история.

Хочу пожелать Ярославскому успехов, но то, что он говорит, достаточно противоречиво. А что делать с "Металлом" и "Металлистом-1925"? Что делать Стороженко? Надо принять, что определенная история закончилась", - сказал Береза.