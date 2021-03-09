  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип
В тренде

Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип

Общие новости
(2 голосов)

Экс-футболист отреагировал на письмо

Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Комитет по этике и честной игре УАФ направил Александру Алиеву письмо, проинформировав, что рассмотрит текст его песни "КЕНТ – футбол в моей крови" на ближайшем заседании.

Текст будут рассматривать на наличие возможного ущерба имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам, соперникам. Алиева попросили прислать письменные объяснения по этому делу.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев отреагировал на письмо с предупреждением от УАФ за свой дебютный клип.

"Мне непонятно, чем занимаются наши футбольные чиновники. Я почитал (письмо из УАФ), мне приятно, что чиновники футбольные смотрят мой канал. Им не понравилось, как я спел свою дебютную песню. Не могу понять, вы сидите в Федерации футбола и будете разбирать рэп, мои слова и то, что я пою? Думаю, что вам есть, чем заниматься. Это, наверное, футболом. Тем, что наш футбол чуть-чуть находится на дне. Вы там занимайтесь и разбирайтесь", - cказал Алиев.

Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Алиев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Кент

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.03.2021 в 14:58
За що? Хіба можна карати ідіота за ідіотизм?
Ответить
+3
0
Cerega15 (Kherson)
09.03.2021 в 14:40
Это обещает стать эпичной битвой - стороны достойны друг друга.
Ответить
+4
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.03.2021 в 14:22
Як цю фігню можна назвати піснею? Схоже, в УАФ дійсно дебіли сидять.
Ответить
+6
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...