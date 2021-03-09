Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип

Комитет по этике и честной игре УАФ направил Александру Алиеву письмо, проинформировав, что рассмотрит текст его песни "КЕНТ – футбол в моей крови" на ближайшем заседании.

Текст будут рассматривать на наличие возможного ущерба имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам, соперникам. Алиева попросили прислать письменные объяснения по этому делу.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев отреагировал на письмо с предупреждением от УАФ за свой дебютный клип.