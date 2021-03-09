Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип
Экс-футболист отреагировал на письмо
Фото: 1927.kiev.ua
Комитет по этике и честной игре УАФ направил Александру Алиеву письмо, проинформировав, что рассмотрит текст его песни "КЕНТ – футбол в моей крови" на ближайшем заседании.
Текст будут рассматривать на наличие возможного ущерба имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам, соперникам. Алиева попросили прислать письменные объяснения по этому делу.
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев отреагировал на письмо с предупреждением от УАФ за свой дебютный клип.
"Мне непонятно, чем занимаются наши футбольные чиновники. Я почитал (письмо из УАФ), мне приятно, что чиновники футбольные смотрят мой канал. Им не понравилось, как я спел свою дебютную песню. Не могу понять, вы сидите в Федерации футбола и будете разбирать рэп, мои слова и то, что я пою? Думаю, что вам есть, чем заниматься. Это, наверное, футболом. Тем, что наш футбол чуть-чуть находится на дне. Вы там занимайтесь и разбирайтесь", - cказал Алиев.
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