В Киеве состоится серия мероприятий нового формата IT Ring
Можно посетить как офлайн, так и онлайн
ParimatchTech представляет серию мероприятий нового формата под названием IT Ring. Это поединки с острыми дискуссиями между IT-экспертами на неоднозначные и волнующие темы. Это событие будет действительно уникальным, ведь подобных поединков еще не было! А главное, вы сможете не только наблюдать, но и влиять на результаты с помощью голосования в реальном времени.
Стартует проект 11 марта с направления Quality Assurance и поднимет самые противоречивые темы. Сильнейшие профи встретятся на реальном ринге, чтобы отправить соперников в эксперт-нокдаун силой своей аргументации.
Какая точка зрения победит — решаете вы!
Все собранные средства с продаж офлайн билетов будут перечислены в благотворительный фонд @ParimatchFoundation.
Принять участие можно как в офлайн, так и онлайн формате!
Регистрируйся здесь.
Спикеры: Сергей Подгоров, Юрий Мысливец, Евгений Рудев.
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