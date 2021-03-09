В Киеве состоится серия мероприятий нового формата IT Ring

ParimatchTech представляет серию мероприятий нового формата под названием IT Ring. Это поединки с острыми дискуссиями между IT-экспертами на неоднозначные и волнующие темы. Это событие будет действительно уникальным, ведь подобных поединков еще не было! А главное, вы сможете не только наблюдать, но и влиять на результаты с помощью голосования в реальном времени.

Стартует проект 11 марта с направления Quality Assurance и поднимет самые противоречивые темы. Сильнейшие профи встретятся на реальном ринге, чтобы отправить соперников в эксперт-нокдаун силой своей аргументации.

Какая точка зрения победит — решаете вы!

Все собранные средства с продаж офлайн билетов будут перечислены в благотворительный фонд @ParimatchFoundation.

Принять участие можно как в офлайн, так и онлайн формате!

Регистрируйся здесь.

Спикеры: Сергей Подгоров, Юрий Мысливец, Евгений Рудев.