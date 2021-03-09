  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве состоится серия мероприятий нового формата IT Ring
В тренде

В Киеве состоится серия мероприятий нового формата IT Ring

Общие новости
(1 голосов)

Можно посетить как офлайн, так и онлайн

В Киеве состоится серия мероприятий нового формата IT Ring

Новина українською

ParimatchTech представляет серию мероприятий нового формата под названием IT Ring. Это поединки с острыми дискуссиями между IT-экспертами на неоднозначные и волнующие темы. Это событие будет действительно уникальным, ведь подобных поединков еще не было! А главное, вы сможете не только наблюдать, но и влиять на результаты с помощью голосования в реальном времени.

Стартует проект 11 марта с направления Quality Assurance и поднимет самые противоречивые темы. Сильнейшие профи встретятся на реальном ринге, чтобы отправить соперников в эксперт-нокдаун силой своей аргументации.

Какая точка зрения победит — решаете вы!

Все собранные средства с продаж офлайн билетов будут перечислены в благотворительный фонд @ParimatchFoundation.

Принять участие можно как в офлайн, так и онлайн формате!

Регистрируйся здесь.

Спикеры: Сергей Подгоров, Юрий Мысливец, Евгений Рудев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПариМатч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...