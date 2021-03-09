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Алиев - Павелко: Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе вопросы

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(4 голосов)

Кент наносит ответный удар

Алиев - Павелко: Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе вопросы

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Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев отреагировал на предупреждение от УАФ за свой клип.

Алиев обратился к президенту УАФ Андрею Павелко по поводу рассмотрению дела о его песне, как такой, что может вредить имиджу украинского футбола.

"Я думаю, что это все идет от УАФ, наверное, от Андрея Васильевича Павелко. Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе какие-то вопросы, которые я могу тебе задать. Один мой вопрос хотел бы я узнать.

Есть же завод по производству футбольных полей, у нас же столько полей. Чего-то он из Киева резко переехал в Краматорск. Почему так? Мне непонятно. Если есть желание – ответьте, пожалуйста, людям, чтобы они знали. А дурить не надо. Я в футболе очень давно и все прекрасно знаю, что и как.

Просто не заводите меня. Я вас не трогал, и вы меня не трогайте. Я занимаюсь тем, чем считаю нужным. Для футбола я ничего плохого не делаю. Открыл свою школу и хочу, чтобы футбол развивался. Детки занимаются, я этому рад.

А вы мешаете только футболу. А вот это бред (письмо УАФ) я сомну и вам кину", – сказал Алиев.

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В статье: Александр Алиев Андрей Павелко УАФ
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Источник:
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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
09.03.2021 в 19:12
Видно на эмоциях. Сумбурно. Вначале на ты потом на вы. Зато становится нескучно)
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Siren05 (Мариуполь)
09.03.2021 в 19:05
Блестящий ответ! Чётко, аргументированно, решительно! Похоже, Павелко повержен!
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0
-1


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