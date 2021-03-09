Алиев - Павелко: Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе вопросы

Экс-игрок "Динамо" Александр Алиев отреагировал на предупреждение от УАФ за свой клип.

Алиев обратился к президенту УАФ Андрею Павелко по поводу рассмотрению дела о его песне, как такой, что может вредить имиджу украинского футбола.

"Я думаю, что это все идет от УАФ, наверное, от Андрея Васильевича Павелко. Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе какие-то вопросы, которые я могу тебе задать. Один мой вопрос хотел бы я узнать.

Есть же завод по производству футбольных полей, у нас же столько полей. Чего-то он из Киева резко переехал в Краматорск. Почему так? Мне непонятно. Если есть желание – ответьте, пожалуйста, людям, чтобы они знали. А дурить не надо. Я в футболе очень давно и все прекрасно знаю, что и как.

Просто не заводите меня. Я вас не трогал, и вы меня не трогайте. Я занимаюсь тем, чем считаю нужным. Для футбола я ничего плохого не делаю. Открыл свою школу и хочу, чтобы футбол развивался. Детки занимаются, я этому рад.

А вы мешаете только футболу. А вот это бред (письмо УАФ) я сомну и вам кину", – сказал Алиев.