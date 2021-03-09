Шевчук: Не планирую в одном лице стать президентом клуба и тренером
Тренер готов вернуться к своей непосредственной деятельности
olimpik.com.ua
Экс-тренер "
"Если будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.
Когда? От меня это не зависит. Не планирую еще в одном лице стать президентом клуба и тренером", – сказал Шевчук.
Напомним, что Шевчук покинул "Олимпик" в апреле 2019 года.
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Источник:Youtube-канал Sport Arena
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