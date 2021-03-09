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Шевчук: Не планирую в одном лице стать президентом клуба и тренером

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Тренер готов вернуться к своей непосредственной деятельности

Шевчук: Не планирую в одном лице стать президентом клуба и тренером

olimpik.com.ua

Новина українською

Экс-тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук, который сейчас работает экспертом на ТК Футбол, рассказал о готовности вернуться к тренерской работе.

"Если будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.

Когда? От меня это не зависит. Не планирую еще в одном лице стать президентом клуба и тренером", – сказал Шевчук.

Напомним, что Шевчук покинул "Олимпик" в апреле 2019 года.

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В статье: Вячеслав Шевчук
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Источник:
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