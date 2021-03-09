Шевчук: Не планирую в одном лице стать президентом клуба и тренером

Экс-тренер " Олимпика " Вячеслав Шевчук, который сейчас работает экспертом на ТК Футбол, рассказал о готовности вернуться к тренерской работе.

"Если будет хорошее, достойное предложение – рассмотрю с удовольствием и начну работать.

Когда? От меня это не зависит. Не планирую еще в одном лице стать президентом клуба и тренером", – сказал Шевчук.

Напомним, что Шевчук покинул "Олимпик" в апреле 2019 года.