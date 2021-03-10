Порту в ¼, рефери для Зари и Динамо, война Олимпика с Лучи Главные новости за 9 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПорту выбил Юве, Лев объявил об уходе, а Олимпик воюет с Лучи. Главные новости от 9 марта
Результаты вторых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, объявление от Йоахима Лева, но и это не все наши новости на сегодня. Судейское назначение на поединок между "Зарей" и "Динамо", инициатива "Олимпика" против главы комитета арбитров и предупреждение от УАФ для Александра Алиева. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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