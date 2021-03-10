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Украинский вратарь - в топ-10 талантов 2001 года рождения по версии CIES

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Он расположился на 8-м месте

Украинский вратарь - в топ-10 талантов 2001 года рождения по версии CIES

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг футболистов 2001 года рождения, которые провели больше всего матчей за свои команды с 1 января 2020 года.

В список 10 лучших попал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, он расположился на 8-м месте.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
CIES_Football

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