Украинский вратарь - в топ-10 талантов 2001 года рождения по версии CIES
Он расположился на 8-м месте
Фото: shakhtar.com
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг футболистов 2001 года рождения, которые провели больше всего матчей за свои команды с 1 января 2020 года.
В список 10 лучших попал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, он расположился на 8-м месте.
Most experienced 2⃣0⃣0⃣1⃣- born players worldwide? @BukayoSaka87 & @masongreenwood ???? at the top ????️ Four players eligible for ???????????????????????????? in the top ???? Full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/1ujiaQ7K3b pic.twitter.com/putLwSMJmW— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 9, 2021
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Источник:CIES_Football
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