Украинский вратарь - в топ-10 талантов 2001 года рождения по версии CIES

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory составил рейтинг футболистов 2001 года рождения, которые провели больше всего матчей за свои команды с 1 января 2020 года.

В список 10 лучших попал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, он расположился на 8-м месте.

Most experienced 2⃣0⃣0⃣1⃣- born players worldwide? @BukayoSaka87 & @masongreenwood ???? at the top ????️ Four players eligible for ???????????????????????????? in the top ???? Full data in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/1ujiaQ7K3b pic.twitter.com/putLwSMJmW