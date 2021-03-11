Замдиректор Динамо: С федерацией нет диалога - покричим, покомментируем и до нового скандала

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник поделился мнением о ситуации с судейством в украинском футболе.

"Я тоже когда-то был арбитром – тогда это было более гласно. Были оценки, было понятно, кто где ошибся, получали наказание по два месяца или полгода. А при Лучано Лучи, кажется, только раз они признали ошибку судьи. Арбитры всегда правы – так не бывает.

Какие наказания для них? Клубы ничего не знают. Мы можем высказывать против них все что угодно. Но мы не являемся членами исполкома УАФ – мы можем только обратиться туда с просьбой к руководству. Больше рычагов у клубов, к сожалению, нет.