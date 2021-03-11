Замдиректор Динамо: С федерацией нет диалога - покричим, покомментируем и до нового скандала
Серьезно клубы повлиять на это не могут
Фото: dynamo.kiev.ua
Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник поделился мнением о ситуации с судейством в украинском футболе.
"Я тоже когда-то был арбитром – тогда это было более гласно. Были оценки, было понятно, кто где ошибся, получали наказание по два месяца или полгода. А при Лучано Лучи, кажется, только раз они признали ошибку судьи. Арбитры всегда правы – так не бывает.
Какие наказания для них? Клубы ничего не знают. Мы можем высказывать против них все что угодно. Но мы не являемся членами исполкома УАФ – мы можем только обратиться туда с просьбой к руководству. Больше рычагов у клубов, к сожалению, нет.
Это парафия федерации футбола – она принимает решение, отвечает за это. Это очень серьезный вопрос. Сегодня обидно Гельзину, завтра – "Минаю" или еще кому-то. А серьезно повлиять на это клубы не могут. Нет диалога с федерацией, понимания.
Это годами уже, просто иногда возникают примеры. Покричим, покомментируем до двух недель – и все будет снова. До нового скандала", – сказал Мохник.
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