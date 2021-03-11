УАФ передала материалы дела по языковому скандалу на государственную проверку
Дело рассмотрит уполномоченный по защите госязыка
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
В доме футбола прошла встреча президента УАФ Андрея Павелко с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем.
На встрече обсудили важность соблюдения закона о функционировании госязыка на спортивных мероприятиях.
Также Уполномоченному передали материалы проверки Комитетом по этике и честной игре эпизода в матче 15-го тура УПЛ "Львов" - Колос" с участием экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра Николая Кривоноса.
Напомним, что Шумский получил желтую карточку в матче из-за того, что попросил арбитра обращаться к нему на украинском языке.
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