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УАФ передала материалы дела по языковому скандалу на государственную проверку

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Дело рассмотрит уполномоченный по защите госязыка

УАФ передала материалы дела по языковому скандалу на государственную проверку

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

В доме футбола прошла встреча президента УАФ Андрея Павелко с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем.

На встрече обсудили важность соблюдения закона о функционировании госязыка на спортивных мероприятиях.

Также Уполномоченному передали материалы проверки Комитетом по этике и честной игре эпизода в матче 15-го тура УПЛ "Львов" - Колос" с участием экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра Николая Кривоноса.

Напомним, что Шумский получил желтую карточку в матче из-за того, что попросил арбитра обращаться к нему на украинском языке.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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