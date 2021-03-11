УАФ передала материалы дела по языковому скандалу на государственную проверку

В доме футбола прошла встреча президента УАФ Андрея Павелко с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем.

На встрече обсудили важность соблюдения закона о функционировании госязыка на спортивных мероприятиях.

Также Уполномоченному передали материалы проверки Комитетом по этике и честной игре эпизода в матче 15-го тура УПЛ "Львов" - Колос" с участием экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра Николая Кривоноса.

Напомним, что Шумский получил желтую карточку в матче из-за того, что попросил арбитра обращаться к нему на украинском языке.