Директор Александрии: Было бы очень неплохо, если бы судьи тоже давали свои комментарии

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев поделился мнением о ситуации с судейством в украинском футболе.

"Судейство не является нормальным. Хочется, чтобы оно было равным для всех команд, профессиональным. Когда возникают такие проблемы, как в последних турах, значит, они существуют. Но я не могу оценивать уровень, потому что у меня нет опыта судьи. Трудно сказать. Проблемы есть, хочется, чтобы их не было.

Мы платим взносы на судейство. Вот игроки и тренеры обязаны комментировать, поэтому было бы очень неплохо, если бы судьи тоже давали свои комментарии, объясняли свое решение. Президент и тренер может получить красную, дисквалификации – это все открыто.

Хочется, чтобы так же было и с судьями. Чтобы судья тоже получал дисквалификацию или штраф за неправильное решение. Чтобы ошибки им что-то стоили. Должно быть справедливое решение.

Не хотел бы комментировать работу Лучи. Если есть проблемы такого плана, значит, что-то надо совершенствовать, изменять. Не бывает, что ошибок нету, но надо, чтобы их было как можно меньше.

Мы можем требовать лучшего. Это как сервис в ресторане. Судьи – это УАФ, мы делаем за это взносы. Мы можем требовать, но у нас же нет альтернативы. Мы же не можем сказать: "Ребята, нам не нравится ваше судейство. Мы обратимся к другому комитету арбитров". Поэтому мы можем требовать, но нам дают то, что мы имеем.

Клубы являются заложниками этой ситуации, конечно. Если вам не нравится этот ресторан, то вы можете пойти в другой. С судейством такого нет. Выбора нету.

Мы можем об этом говорить, кричать, публиковать статьи, клубы делают нарезки каких-то моментов – хоть раз к чему положительного это привело? Мне кажется, что нет", – сказал Китаев.