Шаг к возрождению. Имущество Металлиста хотят из подчинения области передать Харькову
О таком намерении заявил глава Харьковского облсовета
objectiv.tv
Имущество ФК "Металлист", которое в свое время было конфисковано и передано на баланс Харьковской области, может быть возвращено городу.
Об этом на заседании харьковского облсовета заявил его глава Артур Товмасян.
"Мы должны провести аудит всей собственности "Металлиста", которая находится в подчинении области.
После проведения аудита мы все это имущество должны передать городу Харькову, поскольку именно его нынешнее руководство в лице секретаря горсовета Игоря Терехова взяла на себя обязательства вместе с Александром Ярославским возродить гордость города и области - футбольный клуб "Металлист".
Считаю, что это будет правильным шагом", - сказал Товмасян.
Отмечается, что данную идею Товмасяна поддерживают его заместители, однако пока никаких официальных решений по данному вопросу не принято.
Напомним, что недавно бизнесмен Александр Ярославский заявил о желании возродить Металлист. Его идею поддерживает и
Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курченко сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование. Имущество клуба было конфисковано и передано на баланс области.
Популярное сейчас
- Четвертый арбитр матча Львов - Колос предупрежден за несоблюдение Закона о языке
- Защитник Шахтера: Было предложение от немецкого гранда, но не все зависело только от меня
- Динамо - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- Голкипер Динамо выбыл из-за травмы на неопределенный срок
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули