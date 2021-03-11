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Шаг к возрождению. Имущество Металлиста хотят из подчинения области передать Харькову

Общие новости
(2 голосов)

О таком намерении заявил глава Харьковского облсовета

Шаг к возрождению. Имущество Металлиста хотят из подчинения области передать Харькову

objectiv.tv

Новина українською

Имущество ФК "Металлист", которое в свое время было конфисковано и передано на баланс Харьковской области, может быть возвращено городу.

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Об этом на заседании харьковского облсовета заявил его глава Артур Товмасян.

"Мы должны провести аудит всей собственности "Металлиста", которая находится в подчинении области.

После проведения аудита мы все это имущество должны передать городу Харькову, поскольку именно его нынешнее руководство в лице секретаря горсовета Игоря Терехова взяла на себя обязательства вместе с Александром Ярославским возродить гордость города и области - футбольный клуб "Металлист".

Считаю, что это будет правильным шагом", - сказал Товмасян.

Отмечается, что данную идею Товмасяна поддерживают его заместители, однако пока никаких официальных решений по данному вопросу не принято.

Напомним, что недавно бизнесмен Александр Ярославский заявил о желании возродить Металлист. Его идею поддерживает и исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов.

Ярославский владел старым "Металлистом" с 2006 по 2011 годы, после чего продал команду Сергею Курченко, что вскоре привело к краху клуба. После того, как в 2014 Курченко сбежал в Россию, клуб из-за долгов (в основном перед игроками) сначала был понижен в классе, позже был признан банкротом и прекратил свое существование. Имущество клуба было конфисковано и передано на баланс области.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 19:28
Посмотрим как УАФ будет "помогать" восстановить соперника Шахтёра.
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 18:55
Лёд тронулся, господа присяжные!
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ukatan (Харьковская обл.)
11.03.2021 в 19:42
Да какой там лед тронулся! Семьдесят миллионов долларов долгов кто погасит? А без этого никакого "возрожденного Металлиста" не будет.
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