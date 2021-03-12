Поражения Динамо и Шахтера в ЛЕ, дисквалификация стадиона Лобановского. Главные новости за 11 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 11 марта

Испанский “Вильярреал” Унаи Эмери забил два безответных гола киевскому “Динамо” в первом матче 1/8 Лиги Европы. “Вильярреал” создал больше голевых моментов, но матч провальным для “Динамо” не назовешь. Тем не менее команда Ла Лиги заметно превосходила в классе киевлян и забила два гола после стандартов благодаря подключениям центральных защитников. Сначала после углового точно сыграл на дальней штанге Пау Торрес, а после перерыва преимущество “Вильярреала” развил Рауль Альбиоль. В итоге – 2:0 в пользу “Вильярреала” на “Олимпийском”.

На “Стадио Олимпико” в Риме проиграл в 1/8 Лиги Европы и “Шахтер”. Команда Луиша Каштру пропустила три гола от “Ромы” Паулу Фонсеки. “Шахтер” имел больше владения, но “Рому” устраивала игра на контратаках и стандартах. В первом тайме защита “горняков” не справилась с Пеллегрини, а во втором тайме по голу добавили Эль-Шаарави (индивидуальный проход) и Манчини (угловой). 3:0 – Паулу Фонсека разгромил свою бывшую команду.

В матче с самой громкой вывеской 1/8 Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” сыграл вничью с “Миланом” 1:1. За МЮ забил гол 18-летний вингер Диалло, “Милан” отыгрался на последних минутах – к угловому подключился центрбек Кьер. Также между собой вничью сыграли “Славия” и “Рейнджерс” (1:1). “Арсенал” переиграл “Олимпиакос” (3:1), “Тоттенхэм” разобрался с “Динамо” Загреб (2:0), победы также одержали “Аякс” (“Янг Бойз”, 3:0) и “Гранада” (“Мольде”, 2:0).

КДК УАФ принял решение оштрафовать "Олимпик" на 500 тысяч гривен, а также запретил клубу до конца сезона 2020/21 проводить матчи на киевском стадионе "Динамо" имени Лобановского. Причина – нарушением норм безопасности и регламента в матче с “Шахтером” (несанкционированное появление президента “Олимпика” в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью, отсутствие надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона). Также КДК рекомендует запретить использовать стадион "Динамо" им. В. Лобановского для проведения всех матчей внутренних соревнований в нынешнем сезоне.

Президент “Агробизнеса” Олег Собуцкий оспорил решение КДК УАФ о пожизненной дисквалификации в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), информирует Meta-ratings. В июле прошлого года Собуцкого отстранили от футбола за участие в избиении арбитра Юрия Иванова. Его апелляция в КДК была отклонена.

УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 Франция – Украина. Обслуживать матч будет немецкая бригада арбитров во главе с 39-летним Тобиасом Штилером. Поединок состоится 24 марта.