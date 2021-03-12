Неудачи Динамо и Шахтера, баны для арены Олимпика и Собуцкого. Главные новости за 11 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 11 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Вильярреал" и "Рома" не оставляют шансов "Динамо" и "Шахтеру" соответственно перед ответными поединками, но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты матчей 1/8 финала Лиги Европы, решение КДК УАФ наказать донецкий "Олимпик" и как президент "Агробизнеса" со своей дисквалификацией в Лозанне боролся. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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