Женская сборная Украины примет Северную Ирландию на стадионе Колос в Ковалевке
Первый поединок плей-офф квалификации Евро-2022 состоится 9 апреля
Фото Павла Кубанова - УАФ
Определились дата, время начала и место проведения первого поединка плей-офф квалификации Евро-2022 среди женских сборных с участием сборной Украины.
Матч Украина - Северная Ирландия состоится 9 апреля в Ковалевке на стадионе "Колос", начало - в 19.00.
Ответный матч сине-желтых пройдет 13 апреля, место проведения и время начала будет определено позже.
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Напомним, что в своей отборочной группе команда Натальи Зинченко заняла второе место, что позволило украинкам продолжить борьбу за выход в финальный турнир в плей-офф.
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Источник:УАФ
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