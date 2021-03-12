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Женская сборная Украины примет Северную Ирландию на стадионе Колос в Ковалевке

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Первый поединок плей-офф квалификации Евро-2022 состоится 9 апреля

Женская сборная Украины примет Северную Ирландию на стадионе Колос в Ковалевке

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Определились дата, время начала и место проведения первого поединка плей-офф квалификации Евро-2022 среди женских сборных с участием сборной Украины.

Матч Украина - Северная Ирландия состоится 9 апреля в Ковалевке на стадионе "Колос", начало - в 19.00.

Ответный матч сине-желтых пройдет 13 апреля, место проведения и время начала будет определено позже.

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Напомним, что в своей отборочной группе команда Натальи Зинченко заняла второе место, что позволило украинкам продолжить борьбу за выход в финальный турнир в плей-офф.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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