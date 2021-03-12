УАФ: Родители юных футболистов недовольны тем, что Алиев своим клипом провоцирует детей

Пресс-служба УАФ прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг проверки высказываний и действий Александра Алиева Комитетом этики и честной игры .

Как отметили в пресс-службе УАФ, можно понять, почему футболист ведет себя таким провокационным образом:

"Вероятно, это связано с его желанием параллельно с футболом заниматься еще и шоу-бизнесом, на что указывает, среди прочего, выпуск скандального музыкального видео, снятого, в частности, на стадионе, который носит имя Легенды украинского футбола Валерия Лобановского.

Но, в любом случае, Алиев должен осознавать, что он имеет тренерскую лицензию УАФ и его тренерская деятельность накладывает на него определенные обязательства. К тому же, он работает с детьми и должен понимать, какой подает им пример, позволяя себе публичную ругань и оскорбления в адрес других людей.

Кстати, именно обращение родителей юных футболистов, которые выражали недовольство тем, что Алиев своим видео провоцирует их детей, в частности, употреблять алкоголь, и стало одним из оснований для проведения проверки Комитетом этики и честной игры. Ведь Александр Алиев является субъектом украинского футбола, на него распространяется действие Кодекса этики и честной игры, и именно поэтому на его действия обратил внимание Комитет УАФ.

Жаль, что сам Алиев, похоже, этого не понимает. Хотя, такие же проверки Комитет проводит и в отношении других футбольных лиц, действия или высказывания которых нарушают Кодекс этики и честной игры. И в этом контексте проверка действий Александра Алиева является абсолютно заурядной. Ничего уникального", – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.