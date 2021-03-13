  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта
В тренде

Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта

Общие новости
(1 голосов)

Английский претендент на Яремчука, контракт ди Марии, повторное письмо "Олимпика" - все это в главных новостях за пятницу, 12-е марта

Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта

Фото - The Telegraph/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 12 марта

"Черноморец" добыл вторую подряд победу в 2021-м году

Одесский "Черноморец", который не так давно возглавил Алексей Антонов, продолжает вести борьбу за выход в УПЛ. "Моряки" в принципиальном матче обыграли дома "Волынь" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Брагару. Одесский клуб возглавил таблицу, но у "Агробизнеса" и "Вереса" остались еще матчи в запасе. Что интересно, клуб из Ровно также должен был сыграть сегодня, но их встреча с "Оболонью" была перенесена из-за погодных условий.

Лондонский "Арсенал" претендует на Романа Яремчука

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук может оказаться в АПЛ. По крайней мере, об этом передает Indo Sport. Источник уверяет, что украинец попал на радар лондонского "Арсенала". Команду Артеты летом покинет Александр Лаказетт и Яремчук - один из претендентов, который может его заменить. Не так давно сообщалось, что форвард продлил контракт с "Гентом".

Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал"

Три вылета из ЛЧ от не самых сильных соперников может повлечь за собой уход Криштиану Роналду из "Ювентуса". По сообщениям El Chiringuito, сейчас обсуждается возможность возвращения форварда в "Реал". Источник уверяет, что не так давно прошла встреча между агентом футболиста Жорже Мендешом и президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Детали переговоры на данный момент неизвестны.

"Олимпик" вновь обратился в УАФ из-за скандального матча против "Шахтера"

Донецкий "Олимпик" продолжает пытаться восстановить справедливость. На прошлых выходных команда проиграла "Шахтеру", но, по их мнению, арбитр встречи не засчитал их чистый гол. 9-го марта клуб направил первое письмо в УАФ с требованием расследовать обстоятельство того матча, но так и не получил ответ. В пятницу, как сообщает официальный сайт клуба, они повторили попытку, направив уже второе письмо с требованием начать проверку и разобраться во всех обстоятельствах судейства.

"ПСЖ" продлил контракт с ди Марией

Маурисио Почеттино не потеряет своего соотечественника в Париже. В пятницу официальный сайт клуба сообщил, что Анхель ди Мария продлил контракт с клубом, который заканчивался этим летом. Теперь новая сделка будет действительна до июля 2022-го. Отметим, что за парижан Анхель сыграл 248 матчей, забил 87 голов и отдал 104 голевые передачи.

Холанд и Кейн - лучшие на этой неделе в еврокубках

УЕФА подвел итоги очередной еврокубковой недели, наградив лучших игроков. Оба призы получили нападающие. В Лиге Чемпионов лучшим был признан Эрлинг Холанд, забивший два гола в ворота "Севильи". Такую же результативность продемонстрировал и Харри Кейн, который дважды огорчил загребское "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...