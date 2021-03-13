Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 12 марта

Одесский "Черноморец", который не так давно возглавил Алексей Антонов, продолжает вести борьбу за выход в УПЛ. "Моряки" в принципиальном матче обыграли дома "Волынь" со счетом 1:0. Единственный гол на счету Брагару. Одесский клуб возглавил таблицу, но у "Агробизнеса" и "Вереса" остались еще матчи в запасе. Что интересно, клуб из Ровно также должен был сыграть сегодня, но их встреча с "Оболонью" была перенесена из-за погодных условий .

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук может оказаться в АПЛ. По крайней мере, об этом передает Indo Sport. Источник уверяет, что украинец попал на радар лондонского "Арсенала". Команду Артеты летом покинет Александр Лаказетт и Яремчук - один из претендентов, который может его заменить. Не так давно сообщалось, что форвард продлил контракт с "Гентом".

Три вылета из ЛЧ от не самых сильных соперников может повлечь за собой уход Криштиану Роналду из "Ювентуса". По сообщениям El Chiringuito, сейчас обсуждается возможность возвращения форварда в "Реал". Источник уверяет, что не так давно прошла встреча между агентом футболиста Жорже Мендешом и президентом "сливочных" Флорентино Пересом. Детали переговоры на данный момент неизвестны.

Донецкий "Олимпик" продолжает пытаться восстановить справедливость. На прошлых выходных команда проиграла "Шахтеру", но, по их мнению, арбитр встречи не засчитал их чистый гол. 9-го марта клуб направил первое письмо в УАФ с требованием расследовать обстоятельство того матча, но так и не получил ответ. В пятницу, как сообщает официальный сайт клуба, они повторили попытку, направив уже второе письмо с требованием начать проверку и разобраться во всех обстоятельствах судейства.

Маурисио Почеттино не потеряет своего соотечественника в Париже. В пятницу официальный сайт клуба сообщил, что Анхель ди Мария продлил контракт с клубом, который заканчивался этим летом. Теперь новая сделка будет действительна до июля 2022-го. Отметим, что за парижан Анхель сыграл 248 матчей, забил 87 голов и отдал 104 голевые передачи.