Ярославский: Мое требование к болельщикам - минимум 30 тыс на стадионе. Билет же сейчас 2-3 гривны стоит
В противном случае не будет возвращения харьковской команды
Бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский поставил требования перед болельщиками и прокомментировал финансовую составляющую проекта возможного возрождения команды:
"Украинский футбол никогда не был коммерческим проектом. Заработать там невозможно. Первое: нет рекламы. В АПЛ ни одна команда не получает от транслятора меньше 100 млн фунтов только за участие в высшей лиге. Это не считая денег, которые поступают от УЕФА за участие в еврокубках. Клубы, участвующие в еврокубках, получают около 200 млн фунтов в год.
Кроме того, в среднем 100 фунтов стоит билет на матч. Такой клуб, как "Челси", получает из билетов около 80 млн фунтов в год. Да, сейчас пандемия, но это же временное явление. А у нас билет стоит 2-3 гривны. При этом 50 человек ходит на футбол.
Когда был "Металлист", мы собирали на стадионе по 40 тис. Когда вернусь, у меня будет требование к харьковским болельщикам - минимум 30 тис человек на стадионе. Тогда я буду заниматься футболом. Если нет, пусть имеют то, что имеют.
Мы обязательно подпишем соглашение с властями, чтобы не было недоразумений со стадионом. Во всех должна быть ответственность, если хотите футбол - ходите.
А то ведь тоже болельщики хорошие. Говорили: "Где "Металлист"?", Плакали, лили крокодильи слезы, а когда надо было защищать "Металлист", никто рот не открыл. Только Курченко пришел, все упали на колени и начали в ладоши хлопать. И чем закончилось? Я предупреждал: "Ребята, боритесь". Но боролся один я", - сказал Ярославский.
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