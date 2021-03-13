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Ярославский: Мое требование к болельщикам - минимум 30 тыс на стадионе. Билет же сейчас 2-3 гривны стоит

Общие новости
(2 голосов)

В противном случае не будет возвращения харьковской команды

Ярославский: Мое требование к болельщикам - минимум 30 тыс на стадионе. Билет же сейчас 2-3 гривны стоит

Новина українською

Бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский поставил требования перед болельщиками и прокомментировал финансовую составляющую проекта возможного возрождения команды:

"Украинский футбол никогда не был коммерческим проектом. Заработать там невозможно. Первое: нет рекламы. В АПЛ ни одна команда не получает от транслятора меньше 100 млн фунтов только за участие в высшей лиге. Это не считая денег, которые поступают от УЕФА за участие в еврокубках. Клубы, участвующие в еврокубках, получают около 200 млн фунтов в год.

Кроме того, в среднем 100 фунтов стоит билет на матч. Такой клуб, как "Челси", получает из билетов около 80 млн фунтов в год. Да, сейчас пандемия, но это же временное явление. А у нас билет стоит 2-3 гривны. При этом 50 человек ходит на футбол.

Когда был "Металлист", мы собирали на стадионе по 40 тис. Когда вернусь, у меня будет требование к харьковским болельщикам - минимум 30 тис человек на стадионе. Тогда я буду заниматься футболом. Если нет, пусть имеют то, что имеют.

Мы обязательно подпишем соглашение с властями, чтобы не было недоразумений со стадионом. Во всех должна быть ответственность, если хотите футбол - ходите.

А то ведь тоже болельщики хорошие. Говорили: "Где "Металлист"?", Плакали, лили крокодильи слезы, а когда надо было защищать "Металлист", никто рот не открыл. Только Курченко пришел, все упали на колени и начали в ладоши хлопать. И чем закончилось? Я предупреждал: "Ребята, боритесь". Но боролся один я", - сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (21)
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Бэркамп (Херсон)
13.03.2021 в 14:46
Пуска говорит что хочет,лишь бы возродил клуб
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
13.03.2021 в 14:32
Это уже не тот Ярославский. На ультиматумах далеко не заедешь. Начинать то придется с аматоров. Это ж каких звёзд нужно подписать, чтобы вынудить болельщиков по 30 тысяч ходить на матчи чемпионата Харьковщины, аматорской и второй лиги???
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
13.03.2021 в 14:16
Неужели это слова ярославского. Это речь обычного кузьмича но никак не акулы бизнеса
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.03.2021 в 14:10
Ярославский клуб и всю инфраструктуру продал. Деньги от продажи он мог за это время удвоить-утроить... Чья теперь собственность клуба? Государства? Ярославский хочет вернуть клуб назад в свою собственность бесплатно. Пусть выкупает по той же стоимости, за какую продал + сумма за инфляцию за все годы от продажи. Иначе получается так: был клуб -- продал -- клуб вернул - деньги нет. Вопрос: Кто в выигрыше ??? Государство? Город? Болейщики? Или новый-старый владелец?
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.03.2021 в 14:18
Болейщики в моральном выигрыше, владелец в моральном и "немного" в материальном...
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+1
0
Alex Sunchez
13.03.2021 в 14:05
Балабол с большой буквы. Конечно украинский футбол не прибыльный так как такие "патриоты" в том числе Ярославский не заинтересованы в честном развитии футбола. Судьям взятку, своих протянуть в УАФ, мутки, ставки, клубы фарми, срач из за трансляций. По этому никто не заходит в это гав.о УПЛ к с рекламой так и со спонсорством. Билеты на матчи УПЛ в средним 50-100 грн о каких 2 грн он несет. А средняя цена на билет в АПЛ 30 фунтов а не 100.
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+4
0
ukatan (Харьковская обл.)
13.03.2021 в 14:10
Так он со своей колокольни цену назвал - а для него это ВИП-ложа. Там цена на нее вполне может быть 100 фунтов.
Ответить
0
0
Alex Sunchez
13.03.2021 в 14:10
не он просто балабол в среднем 30 фунтов стоит билет на матч, зайти в гугл и посмотреть можно
+3
0
S.T. (Кировоград)
13.03.2021 в 14:18
не в среднем, а самые дешевые 30 фунтов
+2
0
Alex Sunchez
13.03.2021 в 14:21
В этом сезоне АПЛ средняя стоимость билета на матч составляет 32 фунта. Для сравнения, в сезоне-2018/19 она составляла 31 фунт, а в сезоне-2017/18 – также 32 фунта. Однако большинство болельщиков платят за вход на стадион менее 30 фунтов. Более половины от общего количества билетов продаются дешевле их полной стоимости благодаря системе скидок и льгот. Обладатели сезонных абонементов в целом экономят 16 миллионов фунтов благодаря раннему бронированию, продлению и долгосрочным соглашениям.
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+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
13.03.2021 в 14:05
Кроме того, в среднем 100 фунтов стоит билет на матч. --------------------------------------- Владиленович от врожденной скромности забыл сравнить зарплаты в Англии и Украине. Но зато о цене на билеты вспомнил!
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+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.03.2021 в 14:12
Для него
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
13.03.2021 в 13:45
Короче главная цель - пиар на выборах и получить имущество Металлиста за спасибо...А дальше... болельщики виноваты...Или получить за спасибо и продать клуб по второму кругу... Довольно неплохо для Ярославского вырисовывается...
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+4
-2
S.T. (Кировоград)
13.03.2021 в 13:50
Вот это у нас народ, человек свои бабки и время тратит чтоб восстановить клуб, взамен просит ходить на футбол поддерживать команду, но вонючки уже недовольны и развонялись..
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+2
-6
grasshopper1 (Харьков)
13.03.2021 в 14:03
Ярославский никогда не учавствовал в выборах и не собирается. И это очень мудрое решение
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+1
-1
football_soccer (Украина)
13.03.2021 в 13:37
2-3 гривны? ))) ну это понятно, что для него 200-300 грн это как 2-3. Думаю, он и не знает, что такие бумажки до сих пор есть ))) Но для подавляющего большинство людей тратить 500+ грн в месяц на посещение стадиона это много, при нынешних ценах за ком.услуги
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+3
-2
S.T. (Кировоград)
13.03.2021 в 13:43
Ну тогда какие могут быть требования к нашему футболу, если ты 15 евро не можешь в месяц потратить, смысл Ярославскому тогда вкладывать свои бабки если это никому не нужно, все по делу сказал
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+1
-5
football_soccer (Украина)
13.03.2021 в 13:59
требования к нашему футболу - это жить по средствам , не скупать латиносов за десятки миллионов и рисовать им миллионные зарплаты. Металлист тех времен доходил до полуфинала лиги Европы, но какой профит от этого получила сборная, кого тот Металлист воспитал? толпа латиносов приехала - поиграла - толпа латиносов уехала и все.
+3
-1
S.T. (Кировоград)
13.03.2021 в 14:15
ты сам ответил на свой вопрос "Металлист тех времен доходил до полуфинала лиги Европы", для болельщиков клуба это и есть профит, футбол ради того и создан что приносить болельщикам эмоции, причем здесь сборная?
0
-1
grasshopper1 (Харьков)
13.03.2021 в 13:30
в 2028. Очепятка
Ответить
+1
0
grasshopper1 (Харьков)
13.03.2021 в 13:29
Сейчас я не пойду. Только после прививки. Встал в очередь. Обещали в 2018 году очередь дойдет
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+1
0


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