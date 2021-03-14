Победа Днепра-1, геройство Бензема, разгром от Сити. Главные новости за 13 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 13 марта

В УПЛ в субботу было сыграно два матча. В первом из них "Минай" проиграл "Ингульцу" на своем поле. Судьбу встречи решил реализованный Бартуловичем пенальти в середине первого тайма. Перед этим закарпатцы остались в меньшинстве после удаления за второе предупреждение Даниила Карася. Такие обстоятельства заставили Василия Кобина еще в первом тайме заменить Артема Милевского. Благодаря победе петровцы отдались от зоны вылета уже на четыре балла.

В другом поединке "Ворскла" принимала "Днепр-1". Здесь тоже все решил один мяч, но гораздо эффектнее - Артем Довбик вколотил в девятку с дальней дистанции. При этом днепряне доигрывали матч в меньшинстве после удаления в начале второго тайма Дугласа. Команда Йовичевича продолжила серию без поражений уже до пяти матчей и поднялась на восьмую строчку.

В Англии на выходных играют 28-й тур. Лидер чемпионата "Манчестер Сити" приехал в гости к "Фулхэму". Лондонцы выстояли в первом тайме, но сразу после перерыва пропустили трижды - от Стоунза, Жезуза и Агуэро. Александр Зиченко участия в игре не принимал. А вот "Челси" не смог обыграть "Лидс" - ничья 0:0, хотя аристократы еще остаются на четвертом месте. "Эвертон" мог выйти на пятое место, но уступил на своем поле "Бернли".

На этот раз речь идет о цифре в 25% от вместимости, или не более десяти тысяч. Частичное снятие запрета планируется на конец мая, в АПЛ рассчитывают, что последние два тура чемпионата пройдут со зрителями на трибунах. Более того, в планах британского правительства снять все ограничения по посещению спортивных мероприятий с июня. То есть в новом сезоне АПЛ может вернуть привычную атмосферу.

"Бавария" на выезде обыграла "Вердер" - 3:1. Конечно, Роберт Левандовски не оставил поле без забитого мяча, теперь их у него на счету 32. "Вольфсбург", идущий третьим в турнирной таблице, разбил "Шальке" - 5:0. Дортмундская "Боруссия" поднялась на пятую строчку благодаря победе над "Гертой" - 2:0. Преимущество желто-черных закрепил 16-летний Моюкоко, который вышел на замену на 84-й минуте.

Команду Зинедина Зидана в поединке со скромным "Элье" спас Карим Бензема. "Реал" пропустил на 61-й от Кальво, на 73-й француз сравнял счет, а на 90+1-й он же принес сливочным тяжелую победу со счетом 2:1. Таким образом "Реал" обошел "Барселону", которая сегодня сыграет с аутсайдером "Уэской". Отставание королевского клуба от "Атлетико" сократилось до шести очков, ведь команда Диего Симеоне не смогла обыграть "Хетафе" - ничья 0:0.