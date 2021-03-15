Победы Динамо и Шахтера, удачи Арсенала и МЮ, поражения ПСЖ и Милана. Главные новости от 14 марта
Горячий выдался день во всех топовых чемпионатах Европы
Шахтар / Автор невідомий
UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за воскресенье, 14 марта
Четыре матча состоялись в воскресенье в Премьер-лиге Украины. Центральными встречами, которые обращали на себя особое внимание, стали дуэли лидеров. "Динамо" в напряженной игре, может не особо зрелищной, но
В английской Премьер-лиге так же сыграно четыре поединка. Центральная встреча состоялась в Лондоне,
Очередную
В гостях у "Эйбара" покуражился "Вильярреал",
В немецкой Бундеслиге главную сенсацию совершила "Арминия", которая на поле соперника вдруг обыграла одного из лидеров чемпионата – ливеркузенский "Байер" (2:1). Этот успех позволил "Арминии" уйти из зоны вылета. "Лейпциг" и "Айнтрахт" расписали боевую ничью 1:1, а "Штутгарт" без особых проблем разделался с "Хоффенхаймом" 2:0.
"Лилль" в 29-м туре не смог обыграть "Монако" - довольно скромная нулевая ничья. Лидерство в Лиге 1 мог перехватить ПСЖ, парижане в родных стенах встречались с "Нантом" и выиграли первый тайм (гол забил Дракслер). Но после перерыва гости активизировались и смогли забить дважды. В итоге
Популярное сейчас
- Бартулович и Соломон влетают в ТОП-10. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Концентрируемся не только на негативе. Иванов качественно отсудил матч Заря - Динамо
- Сергей Шебек: Пенальти в ворота Десны назначен по принципу кто ищет, тот всегда найдет
- Маркевич планирует вернуться в возрожденный Металлист - источник
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Новости по теме
- 06:21 Украинские Победная серия Черноморца, Роналду может вернуться в Реал. Главные новости за 12 марта
- 09:03 Украинские Неудачи Динамо и Шахтера, баны для арены Олимпика и Собуцкого. Главные новости за 11 марта. Аудио
- 06:35 Украинские Поражения Динамо и Шахтера в ЛЕ, дисквалификация стадиона Лобановского. Главные новости за 11 марта