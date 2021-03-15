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Победы Динамо и Шахтера, удачи Арсенала и МЮ, поражения ПСЖ и Милана. Главные новости от 14 марта

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Горячий выдался день во всех топовых чемпионатах Европы

Победы Динамо и Шахтера, удачи Арсенала и МЮ, поражения ПСЖ и Милана. Главные новости от 14 марта

Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за воскресенье, 14 марта

Динамо и Шахтер одержали победы в УПЛ

Четыре матча состоялись в воскресенье в Премьер-лиге Украины. Центральными встречами, которые обращали на себя особое внимание, стали дуэли лидеров. "Динамо" в напряженной игре, может не особо зрелищной, но одержало победу над "Зарей" 2:0. А вот донецкий "Шахтер" разгромил "Десну" 4:0, хотя матч "горняков" получился, наверное, еще более сложным и неоднозначным. В 18-м туре также "Колос" с крупным счетом обыграл "Мариуполь" 4:1, а "Александрия" в хорошем стиле разобралась с "Олимпиком" 2:0. Подробно про все матчи УПЛ читайте по ссылке >>

Победы Арсенала и МЮ, разгром от Лестера

В английской Премьер-лиге так же сыграно четыре поединка. Центральная встреча состоялась в Лондоне, "Арсенал" добыл волевую победу над "Тоттенхэмом" 2:1. Важную роль в этом успехе сыграл Ляказетт. "Манчестер Юнайтед" за счет автогола Доусона минимально обыграл "Вест Хэм" 1:0. Стоит отметить и разгромную победу "Лестера" над "Шеффилд Юнайтед" 5:0. Команда Роджерса закрепилась в тройке лидеров.

В Италии обостряется борьба за второе место

Очередную уверенную победу добыл "Ювентус". Хет-трик всегда молодого Роналду помог туринцам в гостях одолеть "Кальяри" 3:1. Но центральной встречей воскресенья, да и всего 27-го тура Серии А стало противостояние "Милана" и "Наполи". Гатузо обыграл свою бывшую команду на поле россонери (1:0), победный гол на счету Политано. "Милан" же заканчивал игру вдесятером. "Рома" же проиграла "Парме" 0:2, возможно у "Шахтера" появятся шансы в ответном матче ЛЕ. Про остальные поединки Серии А читайте по ссылке >>

Соперник Динамо по ЛЕ одержал победу в Ла Лиге

В гостях у "Эйбара" покуражился "Вильярреал", отпраздновав викторию 1:3. В хорошем настроении "желтая субмарина" в четверг будет принимать "Динамо" Киев. "Севилья" за счет победы над "Бетисом" 1:0 укрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. Напомним, что "Барселона" свой матч 27-го тура чемпионата Испании сыграет сегодня, 15 марта.

Не обошлось без сюрпризов в чемпионате Германии

В немецкой Бундеслиге главную сенсацию совершила "Арминия", которая на поле соперника вдруг обыграла одного из лидеров чемпионата – ливеркузенский "Байер" (2:1). Этот успех позволил "Арминии" уйти из зоны вылета. "Лейпциг" и "Айнтрахт" расписали боевую ничью 1:1, а "Штутгарт" без особых проблем разделался с "Хоффенхаймом" 2:0.

Во Франции все более интересная борьба за первое место

"Лилль" в 29-м туре не смог обыграть "Монако" - довольно скромная нулевая ничья. Лидерство в Лиге 1 мог перехватить ПСЖ, парижане в родных стенах встречались с "Нантом" и выиграли первый тайм (гол забил Дракслер). Но после перерыва гости активизировались и смогли забить дважды. В итоге сенсационное поражение подопечных Почеттино 1:2. Про остальные матчи французской Лиги 1 читайте в нашем специальном разделе >>

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