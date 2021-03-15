Успехи Динамо и Шахтера, провалы ПСЖ и Милана. Главные новости за 14 марта. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПобеды Динамо и Шахтера, удачи Арсенала и МЮ, поражения ПСЖ и Милана. Главные новости от 14 марта
Синхронные победы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты поединков УПЛ, итог Северного дерби в АПЛ, центральный матч тура на Апеннинах, победа и проигрыш для оппонентов украинских грандов в Лиге Европе, а также сенсация во Франции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Альянс. Прогноз и анонс на игру Первой лиги 15.03.2021
- Лига 1. ПСЖ - Нант 1:2. Канарейки сделали то, что не смогла Барселона
- Моуриньо повторил антирекорд по проигрышам за один сезон чемпионата
- Поражения Динамо и Шахтера в ЛЕ, дисквалификация стадиона Лобановского. Главные новости за 11 марта
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...