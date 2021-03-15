Успехи Динамо и Шахтера, провалы ПСЖ и Милана. Главные новости за 14 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Синхронные победы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты поединков УПЛ, итог Северного дерби в АПЛ, центральный матч тура на Апеннинах, победа и проигрыш для оппонентов украинских грандов в Лиге Европе, а также сенсация во Франции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.