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Успехи Динамо и Шахтера, провалы ПСЖ и Милана. Главные новости за 14 марта. Аудио

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Успехи Динамо и Шахтера, провалы ПСЖ и Милана. Главные новости за 14 марта. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПобеды Динамо и Шахтера, удачи Арсенала и МЮ, поражения ПСЖ и Милана. Главные новости от 14 марта

Синхронные победы киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но и это не все наши новости на сегодня. Остальные результаты поединков УПЛ, итог Северного дерби в АПЛ, центральный матч тура на Апеннинах, победа и проигрыш для оппонентов украинских грандов в Лиге Европе, а также сенсация во Франции. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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