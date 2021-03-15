У Шахтера будет своя раздевалка и офис на НСК Олимпийском - источник
Донецкий клуб планирует продолжить делить стадион
shakhtar.com
В новом сезоне "Шахтер" планирует продолжить делить стадион НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Источник утверждает, что у донецкого клуба будет своя раздевалка и офис в фирменных цветах.
Отмечается, что "Шахтер" за свой счет хочет провести улучшение газона, чтобы поле могло выдерживать большие нагрузки. Ранее клуб сделал это на ОСК "Металлист".
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (10)
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