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У Шахтера будет своя раздевалка и офис на НСК Олимпийском - источник

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(3 голосов)

Донецкий клуб планирует продолжить делить стадион

У Шахтера будет своя раздевалка и офис на НСК Олимпийском - источник

shakhtar.com

Новина українською

В новом сезоне "Шахтер" планирует продолжить делить стадион НСК "Олимпийский" с киевским "Динамо". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Источник утверждает, что у донецкого клуба будет своя раздевалка и офис в фирменных цветах.

Отмечается, что "Шахтер" за свой счет хочет провести улучшение газона, чтобы поле могло выдерживать большие нагрузки. Ранее клуб сделал это на ОСК "Металлист".

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
15.03.2021 в 15:56
Это ошибка. Впрочем Шахта, как клуб, только и делает - что ошибается. Делить стадион с ДК может получиться. Болельщиков делить - не получится. Харьков, 100% более Шахтёрдонецкий город, чем Киев. К тому ж Славянск, Краматорск Славяногорск - могли бы подъездать на игры ( и подъезжали) - там меньше 200 км... ПОнятно- когда болельщикам нельзя на стадион имело смысл экономить на переездах в Харьков. пустой стадион - он и в Киеве пустой... НО Харьков на центральные матчи наполнял МЕтеаллист..А тут...сомневаюсь я , однако..Да и за донецких болел обидно.
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donkrot (Донецк)
15.03.2021 в 15:46
кресла бы на стадионе еще на оранжево - черные поменять)))
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+1
-1
c99baf (Харьков)
15.03.2021 в 16:04
На новый сезон.
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0
-1
Dardolis (Первомайск)
15.03.2021 в 15:02
Шахтер (Киев)? Я так понимаю, уже дерби?)
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+2
0
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donkrot (Донецк)
15.03.2021 в 15:45
это всегда было дерби
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2021 в 15:00
Эта та раздевалка, которую у Олимпика отжали?
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+3
0
Ulrih84 (M-G)
15.03.2021 в 15:04
Ні, це та роздягальня, яка на Кільцевій вже є.
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0
-1
c99baf (Харьков)
15.03.2021 в 14:23
Всё правильно,газон на раздевалку. Донбасс рулит...
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+3
-3
ysebe1970 (Бровары)
15.03.2021 в 15:28
Донбасс не рулит с 2014 ....
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+4
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.03.2021 в 16:04
Нарулил уже, в приймах обживается.
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+1
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