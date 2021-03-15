У Шахтера будет своя раздевалка и офис на НСК Олимпийском - источник

Это ошибка. Впрочем Шахта, как клуб, только и делает - что ошибается. Делить стадион с ДК может получиться. Болельщиков делить - не получится. Харьков, 100% более Шахтёрдонецкий город, чем Киев. К тому ж Славянск, Краматорск Славяногорск - могли бы подъездать на игры ( и подъезжали) - там меньше 200 км... ПОнятно- когда болельщикам нельзя на стадион имело смысл экономить на переездах в Харьков. пустой стадион - он и в Киеве пустой... НО Харьков на центральные матчи наполнял МЕтеаллист..А тут...сомневаюсь я , однако..Да и за донецких болел обидно.