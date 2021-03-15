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В Ровно прошло инклюзивная тренировка для детей от Parimatch Foundation

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В Ровно прошло инклюзивная тренировка для детей от Parimatch Foundation

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14 марта в Ровно в спортзале школы №13 Parimatch Foundation провел инклюзивную тренировку по футболу для детей в рамках Всеукраинской комплексной программы фонда «Так, я можу». Эта программа направлена ​​на то, чтобы мотивировать детей заниматься спортом и создавать для этого все необходимые условия, чтобы спорт был одинаково доступным для всех.

Во время тренировки прошли спортивные эстафеты для детей, а также футбольный мастер-класс от футболистов НК «Верес» Дмитрия Махнев и Никиты Полюляха.

«У меня только положительные впечатления. Ведь во время тренировки у детей было очень много улыбок и положительных эмоций. Если в будущем нас еще раз пригласят, то мы непременно приедем», - делится защитник Дмитрий Махнев.

К занятиям присоединились более десятка детей, а поскольку они имели особые потребности, то им активно помогали родители, которые вместе с тренерами поддерживали их во время выполнения упражнений. В общем все происходило в форме игры, во время которой детвора веселилась. А в завершение мероприятия дети получили подарки от Parimatch Foundation.

Организатором мероприятия также выступила футбольная академия «Стандарт», которая будет и впредь проводить занятия с детьми-инвалидами. Такие тренировки будут проходить еженедельно - в каждую субботу в спортивном зале школы №13, в микрорайоне Северный.

Евгений Донцов, основатель футбольной академии «Стандарт»: «Мы благодарны нашему партнеру, за возможность совместно реализовать этот социальный проект. Надеемся, что еще больше таких детей смогут принимать участие на регулярной основе, что качественно улучшит их жизнь».

Фотогалерея

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Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation «Занятия спортом и физической культурой для детей с инвалидностью — это не только поддержка их здоровья и реабилитации. Очень часто это основная возможность социализации и реализации талантов ребенка в коллективе. Это то, что делает жизнь детей лучшим и дарит яркие положительные эмоции».

Проект «Так, я можу!» прекрасно зарекомендовал себя в прошлом году и в 2021-м международный благотворительный фонд Parimatch Foundation запланировал открыть инклюзивные спортивные группы еще в 10 регионах Украины и привлечь к занятиям не менее 300 детей с инвалидностью. Сейчас такие группы уже реализовано в Киеве, Харькове и Львове. В этом году присоединились Черкассы, Ровно и Луцк. В перспективе целью проекта «Так, я можу!» является создание достойной спортивного среды для детей с инвалидностью по всей Украине.

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