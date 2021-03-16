Победа Барселоны и дубль Месси, успехи Ливерпуля и Металлиста-1925. Главные новости от 15 марта

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 15 марта

Металлист-1925 обыграл Альянс

Харьковская команда на своем поле уверенно провела матч Первой лиги. Голы в матче у хозяев забивали Дмитренко и Дерек (с пенальти), а также Герт у гостей - 2:1. Победа позволила команде Кривенцова выйти на четвертое место, обойдя "Горняк-Спорт". "Альянс" же остался девятым, но и ближайшего преследователя команда Юрия Ярошенко опережает на четыре очка.

Барселона уже вторая, Реал позади

"Уэску" обыграли каталонцы. Месси оформил дубль, забив первый и четвертый мячи. Особо классный получился последний гол после отменного паса Педри, а также индивидуального прохода и удара аргентинца, подправленного небольшим рикошетом. Победа "Барсы" 4:1. Всего одиннадцатая виктория в последних двенадцати турах Ла Лиги. Чистое второе место. Отставание от "Атлетико" лишь четыре очка.

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Ливерпуль смог переиграть Вулверхэмптон

Непростая и довольно противоречивая победа команды Клоппа, тем не менее, даже виктория со счетом 1:0 сейчас необходима действующему чемпиону Англии. "Красные" провели не очень убедительный поединок, "волки" больше атаковали и контролировали мяч, но не хватило класса. Победный гол после паса Мане у мерсисайдцев забил Жота.

Украинцы приняли участие в важном матче Лиги Жюпиле

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" камня на камне не оставил от "Генка". Безус и Яремчук никак не смогли помочь проигравшей команде, уж слишком неравны оказались силы - 0:4. У победителя первый тайм отыграл Соболь, затем его заменили и все четыре гола забили после ухода украинца. Дост (дважды), Де Кетеларе и Перес забивали за "Брюгге".

Продолжаются разборки между Олимпиком и комитетом арбитров

Донецкий клуб обратился в КДК УАФ проверить факты неспортивного поведения главы комитета арбитров Лучи Лучано. "Олимпик" апеллирует к распечаткам рабочего телеграм-чата главы комитета арбитров УАФ и подчиненных ему арбитров, которые были ранее опубликованы журналистом Константином Андриюком. "Олимпик" считает необходим проведение тщательного расследования фактов, которые содержатся в данных материалах и обратился с официальным заявлением об этом в КДК УАФ.

Нуриев отправится в сборную Азербайджана

Форвард "Миная" получил вызов в сборную Азербайджана. Это дебют для нападающего (после смены гражданства) в главной команде новой для него страны. Нуриев отправится в расположение команды 21 марта - сразу после поединка закарпатцев с "Мариуполем", который состоится в субботу, 20 марта. В сборной Азербайджана он пробудет до 30 марта.