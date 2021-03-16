Рух обратился в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи

ФК "Рух" обратился в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний главе Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, в том числе и в адрес Президента "желто-черных" Григория Козловского.

Клуб уже отправил соответствующее письмо главе Комитета по этике и честной игры Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям, недостойным спортивного функционера.