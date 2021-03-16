Рух обратился в УАФ по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи
Клуб уже отправил соответствующее письмо
Фото: dynamomania.com
ФК "Рух" обратился в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний главе Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, в том числе и в адрес Президента "желто-черных" Григория Козловского.
Клуб уже отправил соответствующее письмо главе Комитета по этике и честной игры Франческо Баранке с просьбой дать оценку высказываниям, недостойным спортивного функционера.
"Такие высказывания, в случае подтверждения их подлинности, со всей вероятностью, нанесут тяжелой и непоправимый вред имиджу украинского футболу. Тем более потому, что, вероятно, принадлежат лицу, основная рабочая функция которой - обеспечивать фундамент справедливости и порядочности в украинском футболе.
Такие риторика и лексика, вне всякого сомнения, формально несовместимые с Кодексом этики и честной игры УАФ, нарушая, по меньшей мере, требования 1.4,1.6, 1.9, 1.10, 1.16 статьи 4 Кодекса.
Просим открыть производство в отношении обнародованных материалов и их совместимости с принципами Кодекса Этики и чесной Игры УАФ и, в случае достоверности материалов, принять решение (вывод) в пределах собственных полномочий о возможности пребывания автора обнародованных высказываний в любой должности в организованном футболе с последующей передачей дела в Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ ", - говорится в письме.
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