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Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин

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Переехав из Донецка, стал легендой Карпат

Умер экс-игрок Шахтера и Карпат Борис Рассихин

Фото - Іван Вербицький

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16 марта во Львове в возрасте 83-х лет ушел из жизни известный в прошлом футболист и тренер Борис Рассихин. Об этом сообщил пресс-секретарь "Карпат" Юрий Назаркевич.

Родившись в Москве, Борис Рассихин профессиональную карьеру начал в донецком "Шахтере" (тогда Донецк еще назывался Сталино), селекционеры которого пригласили парня в ряды своей команды. За "Шахтер" выступал до 1962-го года, в этот период горняки дважды выигрывали Кубок СССР.

В 1963-м году Борис Рассихин перешел в новообразованные "Карпат", в частности, принял участие в первом матче львовской команды. За "Карпаты" выступал два года, после чего перешел в "Нефтяник" из Дрогобича. Карьеру футболиста завершил довольно рано из-за травмы.

Впоследствии работал тренером. В частности, возглавлял "Карпаты" после возрождения клуба в 1989-м году. Также работал с "Прикарпатьем", "Буковиной" и другими клубами Западной Украины.

Борис Рассихин был женат на известной украинской гимнастке Любови Рассыхиной. В 2019 году она погибла в ДТП. Также недавно Борис Андреевич потерял сына.

В 2014-м году на UA-Футбол публиковалось большое интервью с Борисом Рассыхиным.

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В статье: Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Борис Рассихин
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