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В связи с отсутствием нарушений - УАФ оставила без внимания скандальную переписку Лучи

Общие новости
(1 голосов)

Дело рассматривалось еще прошлой осенью

В связи с отсутствием нарушений - УАФ оставила без внимания скандальную переписку Лучи

uaf.ua

Новина українською

УАФ отреагировала на заявления отдельных клубов УПЛ с требованием рассмотреть переписку председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в одном из закрытых чатов мессенджера Telegram.

УАФ сообщает, что Комитетом по этике и честной игры УАФ 19 октября 2020 года уже было рассмотрено подобное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений Лучано Лучи в том же чате.

Тогда было принято решение оставить обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в привате.

Также УАФ обращает внимание на то, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи председателем Комитета арбитров УАФ в июне 2017 году действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Тогда Лучи отвечал этим требованиям.

Напомним, что впервые переписка Лучи всплыла в СМИ в середине октября (14-15 числа) прошлого года.

О том, будет ли УАФ реагировать на новые заявления клубов, которые стали выдвигаться в последнее время, Ассоциация умалчивает.

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В статье: Лучано Лучи УАФ
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Комментарии (6)
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Shilov 2020 (Кировоград )
17.03.2021 в 18:21
Вот что бабло все могущее делает)))
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+1
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
17.03.2021 в 18:20
Хто би сумнівався...
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+1
0
DROP D (Винница)
17.03.2021 в 17:36
Фото в тему подобрано. Мол, нихера вы мне не сделаете
Ответить
+1
0
Тренерую (Столица)
17.03.2021 в 17:24
"Хоть ссы в глаза - всё божья роса". Вот вам и УАФ))) Им всё похер)))
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+4
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
17.03.2021 в 18:20
100%
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0
0
avatar
svat1303 (Днепр)
17.03.2021 в 17:18
Поменяли шило на мыло.
Ответить
0
-2


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