В связи с отсутствием нарушений - УАФ оставила без внимания скандальную переписку Лучи
Дело рассматривалось еще прошлой осенью
uaf.ua
УАФ отреагировала на заявления отдельных клубов УПЛ с требованием рассмотреть
УАФ сообщает, что Комитетом по этике и честной игры УАФ 19 октября 2020 года уже было рассмотрено подобное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений Лучано Лучи в том же чате.
Тогда было принято решение оставить обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в привате.
Также УАФ обращает внимание на то, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи председателем Комитета арбитров УАФ в июне 2017 году действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Тогда Лучи отвечал этим требованиям.
Напомним, что впервые переписка Лучи всплыла в СМИ в середине октября (14-15 числа) прошлого года.
О том, будет ли УАФ реагировать на новые заявления клубов, которые стали выдвигаться в последнее время, Ассоциация умалчивает.
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