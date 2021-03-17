В связи с отсутствием нарушений - УАФ оставила без внимания скандальную переписку Лучи

УАФ отреагировала на заявления отдельных клубов УПЛ с требованием рассмотреть переписку председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в одном из закрытых чатов мессенджера Telegram.

УАФ сообщает, что Комитетом по этике и честной игры УАФ 19 октября 2020 года уже было рассмотрено подобное обращение от экс-арбитра Ивана Бондаря относительно возможных нарушений Лучано Лучи в том же чате.

Тогда было принято решение оставить обращения без рассмотрения в связи с отсутствием нарушений в деле, поскольку речь шла о возможной переписке в привате.

Также УАФ обращает внимание на то, что на момент последнего переизбрания Лучано Лучи председателем Комитета арбитров УАФ в июне 2017 году действовала редакция Устава УАФ, которая предусматривала для выборных должностей возрастной ценз в 72 года. Тогда Лучи отвечал этим требованиям.