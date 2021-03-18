Киев без болельщиков, COVID-19 в Шахтере, четвертьфиналисты ЛЧ. Главные новости за 17 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 17 марта

Донецкий "Шахтер" в четверг сыграет ответный матч против "Ромы" в рамках Лиги Европы. К сожалению, на трибуны не будут допущены болельщики. Причиной такого решения стало ухудшение ситуации в столице с COVID-19. Вначале "горняки" снизили квоту открытых трибун - с 50 процентов до 30. Однако позже стало известно, что игра пройдет за закрытыми дверями. Как и две встречи сборной Украины - Киев закрывает трибуны на ближайшие три недели.

Среда - тяжелый день для "горняков". Помимо информации о закрытии трибун, также стало известно, что в составе чемпиона Украины обнаружен СOVID-19. Как сообщила официальная пресс-служба клуба, положительным оказался Виктор Корниенко, который отправился на самоизоляцию. Остальные игроки - здоровы и смогут дать бой команде Фонсеки. Отдельно напомним, что перед игрой с "Десной" повреждение получил другой левый защитник Каштру - Исмаили. Неизвестно, готов ли он сыграть в четверг.

В среду завершились последние матчи первого раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Действующий обладатель трофея, мюнхенская "Бавария", немного ослабленным составом, вновь обыграла "Лацио" - 2:1 в пользу команды Флика . Лондонский "Челси" вновь оказался сильнее "Атлетико", добыв домашнюю победу (2:0) . Мюнхенцы и лондонцы присоединились к "Ливерпулю", "ПСЖ", "Порту", "Боруссии", "Манчестер Сити" и "Реалу", определив восьмерку сильнейших команд Европы в нынешней кампании. Жребий 1/4 финала пройдет в пятницу, 19-го марта.

Следующий сезон ПФЛ должен быть достаточно интересным. Сегодня в столице собрались члены Совета лиг Профессиональной футбольной лиги Украины, которые обсудили ряд важных вопросов этой и следующей кампании. Среди прочего, был разработан новый формат турниров ПФЛ на следующий сезон. В Первой лиге будут играть 20 команд, которых разобьют на две группы, руководствуясь в первую очередь географическим принципом. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ; команды с наихудшими показателями будут бороться за то, чтобы не стать одной из четырех команд, которые вылетят во Вторую лигу. Деление на две группы будет и во Второй лиге. Главное условие - не больше 16 представителей в каждой.

Интересная информация появилась в зарубежных СМИ. Портал Fotospor передает, что "Заря" воспользуется правом выкупа Аллахяра Сайядманеша, заплатив "Фенербахче" полтора миллиона евро. Однако в команде Скрипника он не задержится - уже летом иранский нападающий перейдет в "Шахтер" за восемь миллионов евро. Стоит отметить, что генеральный директор "Зари" Станислав Оганов успел опровергнуть данную информацию. В 16-ти играх нынешнего сезона Аллахяр забил пять голов и отдал три голевые передачи.

Донецкий "Олимпик" выступил с очередным заявлением против главы комитета арбитров Лучи Лучано. На этот раз дончане предоставили свои доказательства того, что Лучи незаконно занимает должность. Причина в том, что по мнению "Олимпика", итальянцу на момент выборов было больше 70-ти лет, что противоречит ч.3 ст.14 Раздела V Устава УАФ. Лучи Лучано исполнилось 70 лет еще 2 августа 2019 года. "Олимпик" направил свое очередное заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ.