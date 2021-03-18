Киев без болельщиков, COVID у горняка и формат Первой лиги. Главные новости за 17 марта. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Донецкий "Шахтер" и национальная сборная Украины проведут свои матчи при пустых киевских трибунах, но и это не все наши новости на сегодня. Участники четвертьфинала Лиги чемпионов, турецкие инсайды по поводу трансфера лидера луганской "Зари", очередное заявление "Олимпика" против Лучано Лучи и формат Первой лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.