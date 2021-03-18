Президента ФИФА призывают пересмотреть переименование стадиона в честь Шухевича

Директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА о том, чтобы пересмотреть присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича.

Самуэльс отправил письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором он отметил :

"Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны. Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения".

Также Самуэльс призвал Инфантино обсудить этот вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который пройдет 21 мая в Zoom:

"Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру".

Центр Симона Визенталя – организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.