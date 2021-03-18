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Президента ФИФА призывают пересмотреть переименование стадиона в честь Шухевича

Общие новости
(2 голосов)

Центр Симона Визенталя вынес на обсуждение вопрос о присвоении стадиону в Тернополе

Президента ФИФА призывают пересмотреть переименование стадиона в честь Шухевича

Фото: te.20minut.ua

Новина українською

Директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА о том, чтобы пересмотреть присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича.

Самуэльс отправил письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором он отметил :

"Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны. Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения".

Также Самуэльс призвал Инфантино обсудить этот вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который пройдет 21 мая в Zoom:

"Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру".

Центр Симона Визенталя – организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.

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В статье: Нива (Тернополь)
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Источник:
Wiesenthal Europe

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Комментарии (13)
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aleks68
18.03.2021 в 12:31
тебя петуха ватного никто не спрашивает.прикрой своё вонючее е..... лапоть
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+5
-2
Ten0N (Leopolis)
18.03.2021 в 13:00
Для тех клоунов которые пишут что стадионы нужно называть в честь спортсменов."Олимпийский стадион Адем Яшари" Косовска-Митровица"Васил Левски" София"Христо Ботев" Ботев"Ахмат-Арена" Грозный"Олимпийский стадион Ататюрка" Стамбул"Фенербахче Шюкрю Сараджолу" Стамбул"Караискакис" Пирей"Президент Хуан Доминго Перон" Авельянеда
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
18.03.2021 в 12:37
Называть стадионы надо в честь известных спортсменов, зачем этот цирк?
Ответить
+2
-5
cdboss1 (пофиг)
18.03.2021 в 12:51
Шухевич був відомим спортсменом
Ответить
+2
0
magnum power (БОМЖ)
18.03.2021 в 12:37
в духе фифа - это устраивать чемпионат мира в стране-агрессоре.
Ответить
+7
0
avatar
satellite (Харьков)
18.03.2021 в 12:30
Дебилизм крепчает!!! Неужели с Западной Украины мало было выдающихся и прекрасных футболистов???
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+2
-6
Dortmund 09 (Киев)
18.03.2021 в 12:19
В Европе нужно вообще запретить название любых стадионов именами политических или военных личностей. Много же хороших футболистов или спортсменов в прошлом...
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+4
-4
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
18.03.2021 в 12:27
І така заборона повинна стосуватися не тільки стадіонів, а і всього іншого. Прийшла нова влада - чекай перейменування половини вулиць, провулків і т.д.. Для чого це? Для чого провокувати людей? І так проблем вистачає...
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+6
-1
мы за динамо (киев)
18.03.2021 в 12:14
винуватість шухевича не доведена жодним судом, навіть в ізраелі.
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+9
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
18.03.2021 в 12:34
Отож!
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+3
-1
Andreyko (Вінниця)
18.03.2021 в 12:11
якби "доктор Ефраїм Зурофф" не цитував методички, а щось досліджував, то знав и хоч трішки історії, де і коли діяв Шухевич, чому ввійшли до складу батальйонів та інше. Як і про "масові вбивства євреїв та поляків" - чекаю таких же звернень по кучі міст, вулиць, стадіонів "армії крайової" Черговий гімновкид методичок північного "брата"
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+8
-6
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Динамо-машина (Киев)
18.03.2021 в 12:33
100%!
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+3
-1
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
18.03.2021 в 12:02
100% правильно!!
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+7
-7


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