Президента ФИФА призывают пересмотреть переименование стадиона в честь Шухевича
Центр Симона Визенталя вынес на обсуждение вопрос о присвоении стадиону в Тернополе
Фото: te.20minut.ua
Директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА о том, чтобы пересмотреть присвоение Центральному стадиону Тернополя имени Романа Шухевича.
Самуэльс отправил письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором он отметил :
"Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра доктор Эфраим Зурофф написал мэру Тернополя протест против переименования стадиона в честь нацистского гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во время Второй мировой войны. Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали "украинских праведников", которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения".
Также Самуэльс призвал Инфантино обсудить этот вопрос на 71-м конгрессе ФИФА, который пройдет 21 мая в Zoom:
"Мы ожидаем, что вы настоите на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказала в проведении матчей на этом стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. ФИФА не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало прекрасную игру".
Центр Симона Визенталя – организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение Холокоста.
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