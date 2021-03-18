  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Под Ярославского? Суд отменил арест имущества ОАО Металлист
В тренде

Под Ярославского? Суд отменил арест имущества ОАО Металлист

Общие новости
(1 голосов)

Постановление обжалованию не подлежит

Под Ярославского? Суд отменил арест имущества ОАО Металлист

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство представителя Открытого акционерного общества "Футбольный клуб Металлист" – адвоката Макаренко Марины – об отмене ареста имущества ОАО в 2017 году.

Речь об имущественных правах интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг и на промышленный образец, принадлежащих ОАО "ФК "Металлист", конечным бенефициарным владельцем которого является Сергей Курченко.

Постановление обжалованию не подлежит.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист (Харьков) Сергей Курченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opendatabot

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...