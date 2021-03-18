Под Ярославского? Суд отменил арест имущества ОАО Металлист
Постановление обжалованию не подлежит
Фото: fc-metalist.com
Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство представителя Открытого акционерного общества "Футбольный клуб Металлист" – адвоката Макаренко Марины – об отмене ареста имущества ОАО в 2017 году.
Речь об имущественных правах интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг и на промышленный образец, принадлежащих ОАО "ФК "Металлист", конечным бенефициарным владельцем которого является Сергей Курченко.
Постановление обжалованию не подлежит.
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Источник:Opendatabot
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