Впереди последние квалификации Red Bull Campus Clutch

На выходных в Украине прошли еще две квалификации Red Bull Campus Clutch в Киеве и Днепре. Впереди еще две последние офлайн-квалификации в Харькове и Одессе. Однако все желающие могут также присоединиться онлайн - зарегистрировать команду и побороться за выход в Национальный финал. Победители квалификаций попадут в Национальный финал, где будут бороться за право представлять Украину на Мировом финале.

По результатам турнира Red Bull Campus Clutch Федерация киберспорта Украины (UESF) также выберет команду, которой поможет развиваться дальше и стать более профессиональной.

Успейте зарегистрировать команду в последних кквалификациях!

Red Bull Campus Clutch, крупнейший мировой университетский киберспортивный турнир

по VALORANT, в котором студенты-геймеры любого уровня и с любой страны могут объединиться в команду и засиять на мировой арене VALORANT.

Подробнее о результатах предыдущих двух офлайн-квалификаций:

Офлайн-квалификация Киева.

В квалификации, которая прошла в арене CyberRing, приняло участие 11 команд.

Победила команда toxic dudes, в составе которой играли: MFlure (капитан), 1sayary1, 2Dantes, N1ESTOR и X3_morph.

Победители в раунде 1/4 получили техническую победу, а в полуфинале победили команду Just Vegetables со счетом 13:4. В финале встретились с командой K4AY, где по итогам двух карт выиграли со счетами 13:5 и 13:4

Офлайн-квалификация Днепра.

Днепряне зарегистрировали аж 13 команд на квалификацию, которая проходила в Windigo Arena. Квалификация проходила по сетке Double Elimination, что давало каждой команде шанс после поражения упасть в нижнюю сетку и продолжить свой путь к победе. Победила команда

Compot Gaming, в составе He11staff_ (капитан), ByBench, Anch0rRR, Danmnmaster и Greytreadd, которой для победы пришлось пройти долгий и сложный путь.

В раунде четвертьфинала победители проиграли команде FiveHead Dragon и упали в нижнюю сетку. Там они поочередно одержали три победы у команд -UNT-, Gachi Squad и 99problems--, и в гранд финале судьба их снова свела с FiveHead Dragon. Финал, соответственно, был очень насыщенным - бились за каждый раунд, но в итоге Compot Gaming таки победили со счетом 13:12.

Последние украинские отборочные матчи пройдут в формате оффлайн в Харькове (20 марта) и Одессе (21 марта). Участники из других городов могут также присоединиться онлайн. Команды из пяти человек уже могут зарегистрироваться здесь.

На мировом финале команды будут бороться за сумму в 20 000 евро. Также они получат эксклюзивную возможность увидеть самых ярких звезд VALORANT, которые будут соревноваться в VALORANT Masters - официальном этапе турнира 2021 Champions Tour.

Соревнования Red Bull Campus Clutch проходят в сотрудничестве с глобальными партнерами, в частности с AOC, SteelSeries и Intel. Каждый из партнеров обеспечивает этот турнир с киберспорта современным оборудованием. Intel, партнер по обеспечению игровыми компьютерами, создаст для соревнований ограниченную версию Red Bull Campus Clutch Edition Intel NUC Phantom Canyon. Официальный партнер по обеспечению мониторами AOC предоставит для мероприятия первоклассные высокопроизводительные игровые мониторы. SteelSeries, официальный партнер с периферийного оборудования, обеспечит студентов своими неоднократно отмеченными наградами игровыми гарнитурами, клавиатурами и мышами. Локально чемпионат поддерживают Федерация киберспорта Украины