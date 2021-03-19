Вылет Шахтера и Динамо из Лиги Европы, сборная Украины останется в Киеве. Главные новости за 18 марта

Команде Луиша Каштру не удалось сделать камбэк на киевском “Олимпийском” после 0:3 в выездном матче 1/8 Лиги Европы против “Ромы”. В первом тайме у “Шахтера” было больше 70% владениям мячом, но “горняки” практически не создавали моментов у ворот римской команды. Положение “Шахтера” ухудшилось на 48-й минуте после гола Борхи Майораля. “Горняки” быстро отыграли один мяч (Мораес), но затем снова пропустили – дубль сделал Майораль. В итоге – 1:2 и 1:5 по сумме двух матчей. Паулу Фонсека дважды обыграл свою бывшую команду.
Киевскому “Динамо” нужно было отыгрывать не три, а два мяча, но на выезде. Однако в ответном матче с “Вильярреалом” команда Мирчи Луческу продержалась недолго. Уже на 13-й минуте Херард Морено вывел хозяев вперед, а в конце первого тайма форвард “Вильярреала” сделал дубль. После перерыва команды фактически доигрывали матч. “Вильярреал” Унаи Эмери дважды выиграл у “Динамо” 2:0, и вышел в четвертьфинал.
Помимо “Вильярреала”, в четвертьфинал Лиги Европы также вышла испанская “Гранада”, которая прошла норвежский “Мольде”. “Арсенал” по сумме двух матчей оказался сильнее “Олимпиакоса”, “Манчестер Юнайтед” смог переиграть на “Сан-Сиро” “Милан”, а “Аякс” обыграл в Швейцарии местного чемпиона “Янг Бойз”. Завершил выступления в еврокубках шотландский “Рейнджерс”, проиграв в домашнем матче пражской “Славии”. Главная сенсация произошла в Загребе. “Тоттенхэм” Жозе Моуриньо проиграл местному “Динамо” в овертайме (3:0 и 3:2 по сумме двух матчей). Жеребьевка четвертьфинала состоится сегодня, в 14:00.
В Украинской ассоциации футбола не планируют переносить мартовские домашние матчи сборной Украины из Киева. Недавно из-за карантинных ограничений во Львове УАФ перенесла два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийский". Уже после данного переноса мэрия Киева усилили карантинные ограничения в столице до 9 апреля. В частности, зрителям было запрещено посещение спортивных соревнований. 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на матч против Украины, который состоится 24 марта на "Стад де Франс". В список попали такие футболисты как Мбаппе, Канте, Погба, Гризманн, Варан и другие. Также свои составы на матчи с Украиной назвали сборные Финляндии и Казахстана.
Руководство "Брюгге" воспользовалось опцией выкупа контракта левого защитника "Шахтера" Эдуарда Соболя, который с лета 2019 года выступал в команде на правах аренды. Об этом сообщает Voetbal24.be. Соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до середины 2024 года.
вылет наших "супер" клубов, как маркер слабости УПЛ..в чистую, без шансов проиграть командам, которые занимают 6-7 места в своих национальных чемпионатах...таковы нынешнии реалии, увы
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Maldini (Киев)
19.03.2021 в 07:37
Вылет Шахтёра и Динамо-закономерен!В Украине о-о-очень слабый чемпионат,он почти полу-любительский! Игры наших"грандов!"в Эвропе показали,что пока мы не "тянем!".Бразильский пляжный футбол "ШАХТЁРА" НАДОЕЛ,а Динамо просто НИКАКОЕ!ЛУЧЕСКУ ПОРА ПОДУМАТЬ о Родине и внуках!Лобановский, раз 7 перевернулся в гробу,а ведь при нём играли ТОЛЬКО УКРАИНСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ!!!И какие?!Жаль наших хлопцев!Пора ФФУ подумать,а стоит ли брать "варягов!"если есть СВОИ ХЛОПЦЫ И ТАЛАНТЛИВЫЕ?!Как нам далеко до чемпионатов Англии,Испании,Италии,Германии и т.д!!!?
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aleks68
19.03.2021 в 08:38
сколько времени уйдёт на своих доморощенных?с теми кто есть сейчас ничего не добьёшься.можно получить ещё большую .опу.