Вылет Шахтера и Динамо из Лиги Европы, сборная Украины останется в Киеве. Главные новости за 18 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 18 марта

Команде Луиша Каштру не удалось сделать камбэк на киевском “Олимпийском” после 0:3 в выездном матче 1/8 Лиги Европы против “Ромы”. В первом тайме у “Шахтера” было больше 70% владениям мячом, но “горняки” практически не создавали моментов у ворот римской команды. Положение “Шахтера” ухудшилось на 48-й минуте после гола Борхи Майораля. “Горняки” быстро отыграли один мяч (Мораес), но затем снова пропустили – дубль сделал Майораль. В итоге – 1:2 и 1:5 по сумме двух матчей. Паулу Фонсека дважды обыграл свою бывшую команду.

Киевскому “Динамо” нужно было отыгрывать не три, а два мяча, но на выезде. Однако в ответном матче с “Вильярреалом” команда Мирчи Луческу продержалась недолго. Уже на 13-й минуте Херард Морено вывел хозяев вперед, а в конце первого тайма форвард “Вильярреала” сделал дубль. После перерыва команды фактически доигрывали матч. “Вильярреал” Унаи Эмери дважды выиграл у “Динамо” 2:0, и вышел в четвертьфинал.

Помимо “Вильярреала”, в четвертьфинал Лиги Европы также вышла испанская “Гранада”, которая прошла норвежский “Мольде”. “Арсенал” по сумме двух матчей оказался сильнее “Олимпиакоса”, “Манчестер Юнайтед” смог переиграть на “Сан-Сиро” “Милан”, а “Аякс” обыграл в Швейцарии местного чемпиона “Янг Бойз”. Завершил выступления в еврокубках шотландский “Рейнджерс”, проиграв в домашнем матче пражской “Славии”. Главная сенсация произошла в Загребе. “Тоттенхэм” Жозе Моуриньо проиграл местному “Динамо” в овертайме (3:0 и 3:2 по сумме двух матчей). Жеребьевка четвертьфинала состоится сегодня, в 14:00.

В Украинской ассоциации футбола не планируют переносить мартовские домашние матчи сборной Украины из Киева. Недавно из-за карантинных ограничений во Львове УАФ перенесла два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийский". Уже после данного переноса мэрия Киева усилили карантинные ограничения в столице до 9 апреля. В частности, зрителям было запрещено посещение спортивных соревнований. 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал состав на матч против Украины, который состоится 24 марта на "Стад де Франс". В список попали такие футболисты как Мбаппе, Канте, Погба, Гризманн, Варан и другие. Также свои составы на матчи с Украиной назвали сборные Финляндии и Казахстана .

Руководство "Брюгге" воспользовалось опцией выкупа контракта левого защитника "Шахтера" Эдуарда Соболя, который с лета 2019 года выступал в команде на правах аренды. Об этом сообщает Voetbal24.be. Соглашение с 25-летним футболистом будет рассчитано до середины 2024 года.