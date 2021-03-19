Вылет Шахтера и Динамо, выкуп Соболя и сборная в Киеве. Главные новости за 18 марта. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеВылет Шахтера и Динамо из Лиги Европы, сборная Украины останется в Киеве. Главные новости за 18 марта
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" завершили свои выступления в еврокубках, но и это не все наши новости на сегодня. Планы УАФ по поводу переноса матчей из столицы Украины, готовность французов, финнов и казахов сыграть с командой Шевченко и опция выкупа в контракте левого защитника "горняков". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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