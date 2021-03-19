Шахтер и Динамо в ауте, страсти по Аллахьяру, стадион имени Бандеры | ТаТоТаке №213
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№213) Михаил Спиваковский и Роберто Моралес пытаются разобраться: почему в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" и "Динамо" не сумели добыть одной-единственной победы, чтобы обеспечить Украине прямую путевку в Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.
Кроме того, ведущие с помощью Андрея Сенькива отвечают на самые интересные вопросы подписчиков. Почему "Заря" имеет право распоряжаться будущим Аллахьяра Сайядманеша? Есть ли у Миккеля Дуэлунда будущее в "Динамо"? И стоит ли давать стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры?
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Источник:ТаТоТаке
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