Клейтон Хавьер: Металлист остался должен мне 5 млн долларов

Бывший полузащитник " Металлиста " Клейтон Хавьер в интервью еженедельнику "Футбол" вспомнил, как изменился клуб после прихода Сергея Курченко.

— "Милан" давал за Жажу 20 миллионов. Кто и сколько давал за Клейтона Хавьера?

— Сложно говорить о каких-то цифрах. Я покинул "Металлист" бесплатно по решению суда после того, как харьковский клуб не платил мне зарплату на протяжении полугода.

— Жажа говорил, что в течение трех лет его контракт корректировался шесть раз в сторону повышения финансовых составляющих. Сколько раз с вами "Металлист" переподписывал контракт?

— Со мной только раз. В 2010 году я подписал 4-годичный контракт, а затем продлил его еще на три года, но отыграл только год.

— Признайтесь честно, игроки в команде всегда знают, кто и сколько зарабатывает, или эта тема никогда не поднимается в коллективе?

— Я никогда не интересовался этой темой. Кому сколько положено, тот столько и зарабатывает. Каждый должен считать свои деньги, а не чужие.

— Наслышан, что "Металлист" остался должен вам 5 миллионов долларов. Это так?

— Да. Там еще были подъемные при переподписании контракта, которые в итоге мне не выплатили. А по самой зарплате задолжали то ли за пять, то ли за шесть месяцев.

— Когда Ярославский покинул "Металлист" и пришел Курченко — вы почувствовали какие-то изменения?

— Безусловно. Изменилось очень многое. Ярославский проводил с командой каждый божий день, приезжал на базу, обедал с футболистами, посещал все игры на стадионе. Мы непосредственно ощущали его любовь и отношение к команде. Курченко я видел в жизни один или два раза. Ну и раскол команды пошел при Курченко. При Ярославском деньги платили день в день, а при Курченко быстро пошли задолженности, и стало очевидно, что с клубом что-то не так.