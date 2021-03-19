  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Клейтон Хавьер: Металлист остался должен мне 5 млн долларов
В тренде

Клейтон Хавьер: Металлист остался должен мне 5 млн долларов

Общие новости
(1 голосов)

Бразилец вспомнил, как менялся клуб с приходом Куренко

Клейтон Хавьер: Металлист остался должен мне 5 млн долларов

Новина українською

Бывший полузащитник "Металлиста" Клейтон Хавьер в интервью еженедельнику "Футбол" вспомнил, как изменился клуб после прихода Сергея Курченко.

— "Милан" давал за Жажу 20 миллионов. Кто и сколько давал за Клейтона Хавьера?

— Сложно говорить о каких-то цифрах. Я покинул "Металлист" бесплатно по решению суда после того, как харьковский клуб не платил мне зарплату на протяжении полугода.

— Жажа говорил, что в течение трех лет его контракт корректировался шесть раз в сторону повышения финансовых составляющих. Сколько раз с вами "Металлист" переподписывал контракт?

— Со мной только раз. В 2010 году я подписал 4-годичный контракт, а затем продлил его еще на три года, но отыграл только год.

— Признайтесь честно, игроки в команде всегда знают, кто и сколько зарабатывает, или эта тема никогда не поднимается в коллективе?

— Я никогда не интересовался этой темой. Кому сколько положено, тот столько и зарабатывает. Каждый должен считать свои деньги, а не чужие.

— Наслышан, что "Металлист" остался должен вам 5 миллионов долларов. Это так?

— Да. Там еще были подъемные при переподписании контракта, которые в итоге мне не выплатили. А по самой зарплате задолжали то ли за пять, то ли за шесть месяцев.

— Когда Ярославский покинул "Металлист" и пришел Курченко — вы почувствовали какие-то изменения?

— Безусловно. Изменилось очень многое. Ярославский проводил с командой каждый божий день, приезжал на базу, обедал с футболистами, посещал все игры на стадионе. Мы непосредственно ощущали его любовь и отношение к команде. Курченко я видел в жизни один или два раза. Ну и раскол команды пошел при Курченко. При Ярославском деньги платили день в день, а при Курченко быстро пошли задолженности, и стало очевидно, что с клубом что-то не так.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Клейтон Хавьер Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...