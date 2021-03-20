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Решение CAS по Украине, жребий ЛЧ, тур в Первой лиге. Главные новости за 19 марта

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А также возвращение Ярмоленко и результаты в ТОП-чемпионатах

Решение CAS по Украине, жребий ЛЧ, тур в Первой лиге. Главные новости за 19 марта

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 19 марта

Украине таки засчитали техническое поражение

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию УАФ по результату матча Швейцария - Украина, который так и не состоялся. УЕФА, напомним, присудил сине-желтым техническое поражение. УАФ это решение опротестовала, но Спортивный суд оставил все как есть - то есть Украина уже окончательно потеряла место в Дивизионе А Лиги Наций. CAS при этом отмечает, что доказательств небрежных действий со стороны украинской команды нет и она стала еще одной жертвой пандемии.

Состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Чемпионов

В четвертьфиналах, которые запланированы на 6-7 и 13-14 апреля, встретятся "Манчестер Сити" - "Боруссия", "Порту" - "Челси", "Бавария" - ПСЖ и "Реал" - "Ливерпуль". Также уже определено, кто с кем сыграет в полуфинале. Победитель пары "Бавария" - ПСЖ выходит на победителя пары "Манчестер Сити" - "Боруссия", соответственно победитель пары "Реал" - "Ливерпуль" сыграет с "победителем противостояния "Порту" и "Челси".

Известны следующие пары в Лиге Европы

Также был брошен жребий и во втором по рангу еврокубковом турнире. "Гранада" будет противостоять МЮ, "Арсенал" встретится со "Славией", "Аякс" за выход в полуфинал сразится с "Ромой", а "Динамо" из Загреба сыграет с "Вильярреалом". В полуфинале пара "Гранада" / МЮ делегирует победителя на поединок с победителем пары "Аякс" / "Рома". Второе противостояние соответственно сформируют победители пар "Арсенал" / "Славия" и "Динамо" / "Вильярреал".

Второй круг в Первой лиге полноценно начался

Наконец это уже тур, а не перенесены еще осенью матче. "Черноморец" одержал свою третью победу подряд в 2021-м - одесситы обыграли "Горняк-Спорт" 1:0, они лидируют в турнирной таблице. Далее следует "Агробизнес", который разгромил "Кристалл" 4:1. На третье место ситуативно поднялся "Металлист 1925" - харьковчане минимально одолели "Николаев". "Волынь" не оставила шансов "ВПК-Агро" - 4:0, а "Прикарпатье" уступило "Оболони" 1:2.

Ярмоленко восстановился после травмы

Андрей не играл полтора месяца, получив повреждения в начале февраля в игре против "Манчестер Юнайтед". В пятницу он наконец вышел на поле, правда, только в составе дубля "Вест Хэма", зато сыграл 75 минут (молотобойцы победили "Лестер" 3:1). Так что Ярмоленко скорее всего сможет помочь сборной Украины в матчах отбора к ЧМ.

О результатах пятницы в ТОП-чемпионатах

В Англии "Фулхэм" уступил "Лидсу" 1:2 и остался в зоне вылета, павлины 11-е. В Испании "Бетис" обыграл "Леванте" 2:0 и догнал "Реал Сосьедад", правда, севильцы остаются шестыми, ведь уступают баскам по дополнительным показателям. В Италии "Парма" после победы над "Ромой" на своем поле проиграла "Дженоа" 1:2, пармезанцы остаются на предпоследнем месте. "Лейпцигу" хватило одного гола, чтобы победить "Арминию" - красные быки до минимума сократили отставание от "Баварии", которая свой матч проведет в субботу. Во Франции "Монако" разгромил "Сент-Этьен" 4:0 и остается вблизи тройки лидеров.

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