Провал Шахтера, отрыв Динамо, страшная Барселона. Главные новости за 21 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 21 марта

В рамках 19-го тура киевляне принимали львовский "Рух". В первом тайме Карлос Де Пена не реализовал пенальти, но после перерыва Александр Караваев, который вышел на замену, таки открыл счет. Он оформил разгром, а между двумя его голами случился результативный удар Сидклея. Таким образом "Динамо" оторвалось от "Шахтера" уже на семь очков.

Команда Луиша Каштру, очевидно, рассчитывала реабилитироваться за поражение от "Ромы", но не тут-то было. Слабая игра в защите привела к тому, что "Шахтер" трижды оказывался в роли догоняющей команды. Манор Соломон дважды выравнивал положение после голов Альваро и Ныча, но когда в третий раз "Львов" вывел вперед Шина, который реализовал пенальти, стараний израильтянина не хватило (в компенсированное время ему не повезло). 3:2 в пользу "Львова", который в турнирной таблице обошел "Рух" и "Минай".

Завершал тур матч в Коваливке между местным "Колосом" и луганской "Зарей". В этом поединке все решил единственный гол, забитый Владимиром Лысенко еще в первом тайме. Как следствие, команда Скрипника не смогла оторваться от "Десны" и "Ворсклы", а также сократить отставание от "Шахтера". Зато "Колос" хоть и занимает лишь шестое место, но от третьего места его отделяет лишь одна победа. Еще в одном матче дня "Ингулец" выиграл дерби у "Александрии" благодаря голу Сичинавы. Петровцы уже девятые.

"Аталанта" играла на выезде с "Вероной". Руслан вышел в основе и стал ключевым игроком в матче. Сначала Малиновский реализовал пенальти, затем ассистировал Дувану Сапате. "Аталанта" победила 2:0 и закрепилась на четвертом месте. Заметим, что на 87-й минуте на замену вышел Виктор Коваленко, который таким образом дебютировал в Серии А.

Старая Синьора на своем поле уступила скромному "Беневенто", единственный гол забил аргентинец Адольфо Гайч. Лучший матч тура в Италии сыграли "Фиорентина" и "Милан". Златан открыл счет, фиалки отыгрались, да еще и вышли вперед благодаря точному удару Рибери. Но россонери не только выровняли положение (Диас), но и забили победный гол (Чалханоглу). Поэтому "Милан" оторвался от "Ювентуса" на четыре очка. А вот "Рома" после визита в Киев уступила "Наполи" 0:2 (дубль Мертенса) и упала на шестое место.

Команда Рональда Кумана в воскресенье в 28-м туре Ла Лиги играла на выезде с "Реалом Сосьедад", который ведет борьбу за место в еврокубках. И уничтожила соперника, забив тому шесть мячей. Дубли на счету Деста и Месси, по голу добавили Гризманн и Дембеле. Сан-себастьянцы однажды огорчили тер Штегена. Отставание "Барселоны" от "Атлетико" осталось на уровне четырех очков - матрасники минимально обыграли "Алавес". Единственный гол забил Луис Суарес, для уругвайца это 500-й гол в его карьере.

В АПЛ было сыграно два матча. "Вест Хэм" забил три быстрых мяча в ворота "Арсенала", но не удержал преимущество, дважды забивая в свои ворота. В итоге - ничья 3:3. А вот "Тоттенхэм" после позора в игре с "Динамо" загреб обыграл "Астон Виллу" 0:2. Это помогло шпорам обойти в турнирной таблице "Ливерпуль", команда Моуриньо - шестая, отставание от "Вест Хэма" лишь один балл. Также были сыграны два матча четвертьфинала Кубка Англии. "Лестер" одолел "Манчестер Юнайтед" 3:1, а "Челси" обыграл "Шеффилд" 2:0.

Возможно, 30-й тур во Франции стал ключевым. "Лилль" на своем поле проиграл скромному "Ниму" 1:2, а "Лион" встречался с ПСЖ и уступил 2:4. Конечно, традиционно зажигал Килиан Мбаппе, у него дубль, также отличились Данило и Ди Мария. Сейчас у ПСЖ и Лилля по 63 очка, но парижане впереди благодаря дополнительным показателям. "Лион" отстает на три балла, "Монако" на четыре.