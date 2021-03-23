Планы сборной Украины, осложнения травмы Степаненко и борьба Олимпика. Главные новости от 22 марта

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за понедельник, 22 марта

Сборная Украины провела тренировку и огласила ближайшие планы

Утром, 22 марта национальная команда Украины начала сбор перед весенними матчами квалификации Чемпионата мира 2022. В расположение команды прибыли все вызванные футболисты и тренерский штаб. Также в команде сдали ПЦР-тесты, результаты которых будут сегодня после обеда. В 18:00 игроки провели первую тренировку на сборе, на поле УТК имени Банникова. Занятие было закрытым. Тренировка 23 марта будет утренней и начнется в 11:00, первые 15 минут будут открытыми для представителей СМИ. Вылет в Париж на матч с Францией запланирован на сегодня, 23 марта на 16:00.

У Тараса Степаненко осложнения с повреждением

Хавбек сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рискует пропустить Евро-2020. Сообщается, что повреждение 31-летнего полузащитника оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее. По информации источника, Степаненко рискует не восстановиться к июньским матчам сборной Украины на Чемпионате Европы.

Украинский форвард Нюрнберга хочет выступать за сборную Германии

Эрик Шуранов решил сменить футбольное гражданство. Игрок ранее выступал за юношеские сборные Украины, вызывался в молодежку, но теперь дальнейшую свою судьбу он связывает только с Германией. Со своим отцом игрок принял решение получить немецкое футбольное гражданство.

Олимпик продолжает борьбу против главы Комитета арбитров УАФ

Донецкий клуб опубликовал свидетельства арбитров о поведении Лучано Лучи. "По просьбе арбитров снова информируем футбольную общественность о нравах Лучи Лучано, который зарабатывая деньги в Украине, считает нас с Вами гражданами "банановой республики". Закон один для всех", - сказано в пресс-службе клуба.

ФИФА запретит англичанину Килману играть за сборную Украины

Стали известны обстоятельства, которые могут помешать УАФ натурализовать английского защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана. Футболист был заигран за Англию в футзальных соревнованиях, а значит он уже имеет футбольное гражданство этой страны. УАФ обратилась в ФИФА с вопросом разрешения изменения футбольного гражданства Килманом (апеллируя к тому, что его мать имеет украинские корни, что сам игрок желает), но шансы, что ФИФА разрешит ему играть за футбольную сборную Украины, минимальные.

Хаби Алонсо станет новым наставником Боруссии

Испанский специалист летом возглавит "Боруссию" из Менхенгладбаха. По информации авторитетного инсайдера, договоренность между клубом из Гладбаха и экс-футболистом "Реала" уже достигнута. Алонсо заменит Марко Розе, который по окончанию сезона начнет тренировать "Боруссию" из Дортмунда.