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Бразильский волшебник того Металлиста: сегодня отмечает День рождения Клейтон Шавьер

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(2 голосов)

Лидер харьковчан

Бразильский волшебник того Металлиста: сегодня отмечает День рождения Клейтон Шавьер

Фото: AFP / Автор – неизвестен

Новина українською

Клейтон Рибейру Шавьер родился 23 марта 1983 года в Бразилии. Сегодня экс-игроку "Металлиста" исполняется 38 лет.

Шавьер выступал за "ССА Масейо", "Интернасьонал", "Палмейрас", также ранее он защищал цвета нескольких не таких популярных в своей стране клубов. На данный момент Клейтон играет за "Виторию".

С 2010-го по 2015-й год атакующий полузащитник выступал за "Металлист". В Харькове футболист провел 4 полных сезона, стал вице-чемпионом Украины и членом бомбардирского клуба Максима Шацких (59 голов). Шавьер занимает шестое место в списке бомбардиров клуба. Также бразилец был капитаном команды.

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В статье: Металлист (Харьков) Клейтон Шавьер
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
23.03.2021 в 09:00
...умный футболист, хорошо видит поле..., здоровья и успехов.....
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