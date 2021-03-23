Бразильский волшебник того Металлиста: сегодня отмечает День рождения Клейтон Шавьер

Клейтон Рибейру Шавьер родился 23 марта 1983 года в Бразилии. Сегодня экс-игроку "Металлиста" исполняется 38 лет.

Шавьер выступал за "ССА Масейо", "Интернасьонал", "Палмейрас", также ранее он защищал цвета нескольких не таких популярных в своей стране клубов. На данный момент Клейтон играет за "Виторию".

С 2010-го по 2015-й год атакующий полузащитник выступал за "Металлист". В Харькове футболист провел 4 полных сезона, стал вице-чемпионом Украины и членом бомбардирского клуба Максима Шацких (59 голов). Шавьер занимает шестое место в списке бомбардиров клуба. Также бразилец был капитаном команды.