Бразильский волшебник того Металлиста: сегодня отмечает День рождения Клейтон Шавьер
Лидер харьковчан
Фото: AFP / Автор – неизвестен
Клейтон Рибейру Шавьер родился 23 марта 1983 года в Бразилии. Сегодня экс-игроку "Металлиста" исполняется 38 лет.
Шавьер выступал за "ССА Масейо", "Интернасьонал", "Палмейрас", также ранее он защищал цвета нескольких не таких популярных в своей стране клубов. На данный момент Клейтон играет за "Виторию".
С 2010-го по 2015-й год атакующий полузащитник выступал за "Металлист". В Харькове футболист провел 4 полных сезона, стал вице-чемпионом Украины и членом бомбардирского клуба Максима Шацких (59 голов). Шавьер занимает шестое место в списке бомбардиров клуба. Также бразилец был капитаном команды.
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