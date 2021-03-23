"Со мной расстались, чтобы освободить место для человека". Заваров - об уходе из сборной
Неприятная ситуация
Фото: ffu.org
Бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров рассказал, почему не поехал на Евро-2016, который проходил во Франции, в составе тренерского штаба украинской команды.
"Во-первых, поменялся президент Федерации футбола (Андрей Павелко стал и.о. президента ФФУ вместо Анатолия Конькова 23 января 2015 года — прим. ред.). Наверное, хотели какие-то изменения.
Но я думаю, больше всего хотели со мной расстаться, чтобы одному человеку освободить место (в этот момент на экране появляется фото нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко). Конечно, было неприятно. Но ничего, пережил. И не такое переживали.
Что сказал Фоменко на это решение? Промолчал. Может, на тот момент была какая-то непонятная обстановка. Наверное, вынудили его ничего не говорить. Но я не хочу в этом ковыряться, потому что это очень сложно. Может, я бы помог чем-то, советом. Тем более, во Франции (Заваров выступал за французские клубы "Нанси" и "Сен-Дизье" с 1990 по 1998 годы — прим. ред.). Может меня и не взяли из-за того, что все меня знаю там, во Франции (смеется).
Не хочется ничего говорить, но неприятная ситуация. Не было бы ничего страшного, если бы в сборной был еще один тренер. Но почему-то этого не произошло", - рассказал Заваров.
Напомним, что Александр Заваров работал в тренерском штабе сборной Украины с 2013 по 2016 годы. Перед Евро-2016 он был уволен, а в штаб Михаила Фоменко введен Андрей Шевченко, который, по свидетельствам многих игроков, фактически начал уже тогда управлять тренировочным процессом.
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