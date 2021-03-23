Садовый: Я бы название Арены Львов продавал на торгах. Например, на 5 лет adidas, на 5 лет – Tesla
Мэр Львова высказался о возможном присвоении арене имени Степана Бандеры
fckarpaty.com
Мэр Львова Андрей Садовый высказал свое мнение относительно
"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании adidas, на 5 лет – Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги.
И так когда-то планировалось. Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная.
Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации, и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет", – сказал Садовый.
Напомним, что с идеей о присвоения "Арены Львов" имени Степана Бандеры выступили депутаты Львовского областного совета. Ранее Центральному стадиону Тернополя было присвоено имя другого борца за независимость Украины, командира УПА Романа Шухевича.
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