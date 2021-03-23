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Садовый: Я бы название Арены Львов продавал на торгах. Например, на 5 лет adidas, на 5 лет – Tesla

Общие новости
(2 голосов)

Мэр Львова высказался о возможном присвоении арене имени Степана Бандеры

Садовый: Я бы название Арены Львов продавал на торгах. Например, на 5 лет adidas, на 5 лет – Tesla

fckarpaty.com

Новина українською

Мэр Львова Андрей Садовый высказал свое мнение относительно возможного присвоения стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры.

"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании adidas, на 5 лет – Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги.

И так когда-то планировалось. Мы же когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная.

Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации, и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет", – сказал Садовый.

Напомним, что с идеей о присвоения "Арены Львов" имени Степана Бандеры выступили депутаты Львовского областного совета. Ранее Центральному стадиону Тернополя было присвоено имя другого борца за независимость Украины, командира УПА Романа Шухевича.

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В статье: Арена Львов Андрей Садовый
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Источник:
galinfo

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Комментарии (8)
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karpatoman (Львів)
23.03.2021 в 22:04
Назвати Садік-Арена, і хай платить 5 лямів.
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0
0
Slavutic
23.03.2021 в 21:50
А что мешает? Пусть Садовой построит стадион за городские деньги и называй его как хочешь! А Арену-Львов строили к Евро - 2012 за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги налогоплательщиков всей страны, и Харькова и Одессы, и Николаева с Мариуполем! Этот стадион не частная лавочка Садового, а построенный за БЮДЖЕТНЫЕ деньги государства!
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0
0
Bonus (Львів)
23.03.2021 в 21:09
"Якби стадіон був міський..." ох, бляха казкар((. Так, маєш міський стадіон "Україна", де там адідас, тесла, врешті-решт "краща економічна ситуація"? Щоб такі компанії прийшли сюди, тут має бути команда рівня Ліги чемпіонів, яка регулярно грає на груповій стадії і заповненість стадіону відповідна.
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+3
0
Igor Vasylovych (Червоноград)
23.03.2021 в 21:06
А хіба Львів має такі гроші щоб платити таким гігантам як адідас чи тесла,...
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+1
-2
TarasLviv2019 (LVIV)
23.03.2021 в 21:42
Вони мали б самі платити_)
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
23.03.2021 в 21:05
СБУ во ЛЬВОВ не поедит на стадион Бандеры и другие команды тоже как и в Тернополь
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+3
-4
Igor Vasylovych (Червоноград)
23.03.2021 в 21:08
Це план...неприїхав суперник- 3-0...
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0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.03.2021 в 21:10
Ты запретишь что ли?
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+2
-1


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