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Бухарестское Динамо устраивает для болельщиков ивент в Киеве. В программе - ужин с Луческу

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Киевляне проведут товарищеский матч с румынским клубом

Бухарестское Динамо устраивает для болельщиков ивент в Киеве. В программе - ужин с Луческу

Фото: Динамомания/Автор - Olya Shcherbitskaya

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Несмотря на карантин, который был введен в Киеве из-за пандемии коронавируса, товарищеский матч между киевским и бухарестским "Динамо" все же состоится. Об этом пишет GSP.RO.

Как сообщалось ранее, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.

По информации источника, болельщики бухарестского "Динамо", которые хотят отправиться с командой в Киев, смогут это сделать, но без возможности вживую посетить матч. Вместо этого они смогут поужинать с одним из организаторов этого спарринга – главным тренером киевлян Мирчей Луческу,

Отмечается, что из 73 тысяч виртуальных билетов уже удалось реализовать 36 тысяч. Матч должен состояться 27 марта на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Изначально информация была о том, что игра пройдет на НСК "Олимпийском".

К слову, самый дешевый виртуальный билет на матч стоит 2 евро, а самый дорогой – 20,5 евро.

Также в продаже есть вип-билеты, которые включают в себя стоимость перелета в столицу Украины, две ночи проживания в 5-звездочном отеле и официальный ужин с Мирчей Луческу. Цена такого билета – 1000 евро.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
GSP.RO

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