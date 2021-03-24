ВИДЕО, как защитник Динамо уложил Андрея Шевченко на газон
В сборной отличное настроение
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Накануне матча квалификации ЧМ-2022 с французами, сборная Украина провела тренировку, в ходе которой произошли два забавных эпизода.
Сначала защитник "Десны" Ефим Конопля отобрал мяч у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, а затем новичок сборной Александр Сирота во время борьбы уложил на газон главного тренера "желто-синих" Андрея Шевченко. После этого футболист помог наставнику национальной команды подняться на ноги.
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Источник:Do Best!
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
24.03.2021 в 16:55
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FCZK-1922 (Кировоград)
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