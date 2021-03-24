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ВИДЕО, как защитник Динамо уложил Андрея Шевченко на газон

Общие новости
(2 голосов)

В сборной отличное настроение

ВИДЕО, как защитник Динамо уложил Андрея Шевченко на газон

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Накануне матча квалификации ЧМ-2022 с французами, сборная Украина провела тренировку, в ходе которой произошли два забавных эпизода.

Сначала защитник "Десны" Ефим Конопля отобрал мяч у игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, а затем новичок сборной Александр Сирота во время борьбы уложил на газон главного тренера "желто-синих" Андрея Шевченко. После этого футболист помог наставнику национальной команды подняться на ноги.

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
24.03.2021 в 16:55
Смешно Шева упал, как мешок...
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.03.2021 в 15:13
кто то точно останется в запасе)))
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+4
0


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