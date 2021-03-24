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И.о. мэра Харькова: Ярославский готов полностью взять на себя финансовый аспект возрождения Металлиста

Общие новости
(7 голосов)

В Харькове продолжают работать над возрождением клуба

И.о. мэра Харькова: Ярославский готов полностью взять на себя финансовый аспект возрождения Металлиста

Новина українською

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов высказался о намерении Александра Ярославского возродить "Металлист".

- Верите ли вы в возможность возрождения клуба? И в юридическом и в финансовом аспекте.

– Конечно, верю. Что касается финансовых аспектов, то я говорил с Александром Ярославским, он готов взять этот вопрос полностью на себя. В юридическом плане тоже нет непреодолимых проблем.

Мы сейчас работаем над вопросами возвращения бывшей собственности клуба и, я уверен, что с этим моментом мы разберемся.

- Поддерживаете ли вы идею передачи бывшей собственности "Металлиста" в ведение Харьковского горсовета?

– Скажу больше, я был автором этой идеи. Это обязательно нужно сделать. Недавно мы с Александром Ярославским вместе ездили на базу клуба в Высоком, затем на ОСК "Металлист" и в детско-юношескую школу команду.

Осматривали поля, где тренируются футболисты и детки занимаются. Видели состояние корпусов, раздевалок, комнат отдыха и оборудования тренажерных залов. К сожалению, все это находится не в лучшем состоянии.

Так что этот вопрос нужно решать, и он потребует денежных средств. Ведь нам необходимы не только стадион и база. Очень нужна детская академия, нужны молодые талантливые харьковские футболисты, которые в перспективе усилят команду.

Чтобы инфраструктура не разрушалась и далее, вопрос с собственностью должен быть разрешен срочно.

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- Какова ситуация на сегодняшний день и поддерживаете ли вы контакт с Александром Ярославским?

– Постоянно. Мы созваниваемся каждый день и обсуждаем текущие вопросы. Работа не прекращается ни на минуту и дело движется семимильными шагами.

— Чего вы ожидаете от возрожденного "Металлиста"?

— Мы реалисты и не думаем, что команда вот так сразу вырвется в лидеры украинского футбола. Это процесс постепенный. Главное, чтобы болельщики вернулись на стадион. Нам нужны полные стадионы, нужна поддержка трибун, нужны слоганы и речевки за "Металлист". Мы готовы подождать, когда команда наберется сил и опыта и сможет бороться за самые высокие места.

- Есть ли в Харькове, в Украине или за рубежом какие-то силы, препятствующие данному проекту?

– Отвечу на этот вопрос так: какие бы силы не противостояли возрождению "Металлиста", мы их преодолеем. Говорю это с полной ответственностью.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
my kharkov

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
24.03.2021 в 19:31
Предвыборный пиар
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0
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usovvictor (Kharkov)
24.03.2021 в 19:01
...пока видим намерения, но если отойдет собственность под Ярославского, то "лед тронулся", - насколько большие заторы, узнаем скоро...
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
24.03.2021 в 19:00
А долги прежнего "Металлиста" тоже Ярославский погасит? Одному Клейтону Хавьеру остались должны около 5 (пяти) миллионов долларов. А сколько их еще таких долгов?
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+2
0
Governor-General (Odessa)
24.03.2021 в 18:34
Дай Бог! Спасибо хотя бы за то, что дарите болельщикам надежду! В Одессе, например, с футболом всё плохо. Перспектив - ноль...
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0
-1
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Харьковчанин (Харків)
24.03.2021 в 18:29
поки що це просто передвиборча риторика, бо дупа Допа має майже 30% підтримання серед "елехторату" і В.О. бажає залишитися наступником луДшего. Подивимось як воно буде... але, наприклад щось я не бачу ніяких рухів стосовно ХТЗ it кластеру, про який також багато говорили.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
24.03.2021 в 18:51
Мене цей передвиборчий піар клона гєпи вже дістав. Нехай він займається тим, в чому більше тямить - перейменуваннями проспекту героя Григоренка в м'ясника жюкова... Ще 2 роки Ярославському заборонено займатися футболом! Про що тоді зараз мова взагалі??? Це просто черговий тупий розвод алохторату, а Ярославський запрягся в цю піар-кампанію в.о., бо розразовує у разі перемоги отримати від обраного мера якусь віддяку. Хоча звісно, що допа - це така сама дупа, якщо не гірше.
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
24.03.2021 в 18:24
Бла-бла-бла.... бла-бдабла-блаблабла....
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+1
-2
Fontango (Kharkov)
24.03.2021 в 19:05
Ряженка, давай дёргай с этой ветки к себе в конуру!!!
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0
-1


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