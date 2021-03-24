И.о. мэра Харькова: Ярославский готов полностью взять на себя финансовый аспект возрождения Металлиста

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов высказался о намерении Александра Ярославского возродить " Металлист ".

- Верите ли вы в возможность возрождения клуба? И в юридическом и в финансовом аспекте.

– Конечно, верю. Что касается финансовых аспектов, то я говорил с Александром Ярославским, он готов взять этот вопрос полностью на себя. В юридическом плане тоже нет непреодолимых проблем.

Мы сейчас работаем над вопросами возвращения бывшей собственности клуба и, я уверен, что с этим моментом мы разберемся.

- Поддерживаете ли вы идею передачи бывшей собственности "Металлиста" в ведение Харьковского горсовета?

– Скажу больше, я был автором этой идеи. Это обязательно нужно сделать. Недавно мы с Александром Ярославским вместе ездили на базу клуба в Высоком, затем на ОСК "Металлист" и в детско-юношескую школу команду.

Осматривали поля, где тренируются футболисты и детки занимаются. Видели состояние корпусов, раздевалок, комнат отдыха и оборудования тренажерных залов. К сожалению, все это находится не в лучшем состоянии.

Так что этот вопрос нужно решать, и он потребует денежных средств. Ведь нам необходимы не только стадион и база. Очень нужна детская академия, нужны молодые талантливые харьковские футболисты, которые в перспективе усилят команду.

Чтобы инфраструктура не разрушалась и далее, вопрос с собственностью должен быть разрешен срочно.

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- Какова ситуация на сегодняшний день и поддерживаете ли вы контакт с Александром Ярославским?

– Постоянно. Мы созваниваемся каждый день и обсуждаем текущие вопросы. Работа не прекращается ни на минуту и дело движется семимильными шагами.

— Чего вы ожидаете от возрожденного "Металлиста"?

— Мы реалисты и не думаем, что команда вот так сразу вырвется в лидеры украинского футбола. Это процесс постепенный. Главное, чтобы болельщики вернулись на стадион. Нам нужны полные стадионы, нужна поддержка трибун, нужны слоганы и речевки за "Металлист". Мы готовы подождать, когда команда наберется сил и опыта и сможет бороться за самые высокие места.

- Есть ли в Харькове, в Украине или за рубежом какие-то силы, препятствующие данному проекту?

– Отвечу на этот вопрос так: какие бы силы не противостояли возрождению "Металлиста", мы их преодолеем. Говорю это с полной ответственностью.