И.о. мэра Харькова: Ярославский готов полностью взять на себя финансовый аспект возрождения Металлиста
В Харькове продолжают работать над возрождением клуба
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов высказался о намерении Александра Ярославского возродить "
- Верите ли вы в возможность возрождения клуба? И в юридическом и в финансовом аспекте.
– Конечно, верю. Что касается финансовых аспектов, то я говорил с Александром Ярославским, он готов взять этот вопрос полностью на себя. В юридическом плане тоже нет непреодолимых проблем.
Мы сейчас работаем над вопросами возвращения бывшей собственности клуба и, я уверен, что с этим моментом мы разберемся.
- Поддерживаете ли вы идею передачи бывшей собственности "Металлиста" в ведение Харьковского горсовета?
– Скажу больше, я был автором этой идеи. Это обязательно нужно сделать. Недавно мы с Александром Ярославским вместе ездили на базу клуба в Высоком, затем на ОСК "Металлист" и в детско-юношескую школу команду.
Осматривали поля, где тренируются футболисты и детки занимаются. Видели состояние корпусов, раздевалок, комнат отдыха и оборудования тренажерных залов. К сожалению, все это находится не в лучшем состоянии.
Так что этот вопрос нужно решать, и он потребует денежных средств. Ведь нам необходимы не только стадион и база. Очень нужна детская академия, нужны молодые талантливые харьковские футболисты, которые в перспективе усилят команду.
Чтобы инфраструктура не разрушалась и далее, вопрос с собственностью должен быть разрешен срочно.
- Какова ситуация на сегодняшний день и поддерживаете ли вы контакт с Александром Ярославским?
– Постоянно. Мы созваниваемся каждый день и обсуждаем текущие вопросы. Работа не прекращается ни на минуту и дело движется семимильными шагами.
— Чего вы ожидаете от возрожденного "Металлиста"?
— Мы реалисты и не думаем, что команда вот так сразу вырвется в лидеры украинского футбола. Это процесс постепенный. Главное, чтобы болельщики вернулись на стадион. Нам нужны полные стадионы, нужна поддержка трибун, нужны слоганы и речевки за "Металлист". Мы готовы подождать, когда команда наберется сил и опыта и сможет бороться за самые высокие места.
- Есть ли в Харькове, в Украине или за рубежом какие-то силы, препятствующие данному проекту?
– Отвечу на этот вопрос так: какие бы силы не противостояли возрождению "Металлиста", мы их преодолеем. Говорю это с полной ответственностью.
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Потенциальный бразилец в Шахтере, Кобин подал в отставкку. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Состав сборной: кто заменит Степаненко и дилемма правого защитника
- "Со мной расстались, чтобы освободить место для человека". Заваров - об уходе из сборной
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом