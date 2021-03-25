Сенсация от Украины, отставка Кобина, заявление Ювентуса. Главные новости за 24 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 24 марта

Команда Андрея Шевченко стартовала в отборе к ЧМ-2022 матчем против действующего чемпиона мира - сборной Франции. Главный тренер решил изменить тактику и перешел на игру с пятью защитниками. В первом тайме это не очень помогало - хозяева усилиями Гризмана открыли счет и имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить преимущество. Но Франция больше не забила, зато после перерыва «отличился» Кимпембе - после удара Сидорчука и рикошета от защитника мяч залетел в сетку ворот Уго Льориса. Во втором тайме французы уже не так легко создавали моменты, точнее даже крайне редко заставляли Бущана вступать в игру. В итоге все так и завершилось - ничья 1:1.

Еще в одном матче группы D встречались Финляндия и Босния и Герцеговина. В первом тайме голов не забивали, а после перерыва соперники подарили весьма интересный сюжет. Пьянич добил пенальти, который сам же не реализовал, Пукки не только сравнял, но и вывел Финляндию вперед, но Стеванович на 84-й минуте установил окончательный итог - 2:2. Таким образом после первого тура у четырех команд по одному набранному баллу. В воскресенье Украина сыграет с Финляндией.

Хавбек «Миная» Анатолий Нуриев дебютировал за сборную Азербайджана - он вышел в перерыве матча против Португалии. Чемпион Европы победил довольно скромно - благодаря автоголу соперника. В этой же группе А Сербия победила Ирландию 3:2. В группе Е Чехия разбила Эстонию 2:6, хет-трик на счету одноклубника Ярмоленко Соучека. Бельгия одолела Уэльс значительно скромнее - 3:1. В группе G соперник Украины по Европы - сборная Нидерландов - рухнул в игре с Турцией. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев 4:2. Лидерство захватила Норвегия, которая забила три сухих мяча Гибралтару. Латвия на своем поле проиграла Черногории 1:2. В группе Н Словения обыграла Хорватию 1:0, а Словакия и Кипр разошлись миром - 0:0.

Официальный сайт закарпатского клуба сообщил, что Василий Кобин после встречи с президентом «Миная» Валерием Пересоляком покидает пост главного тренера команды. Под руководством Василия Кобина «Минай» выиграл Первую лигу, дошел до полуфинала Кубка Украины, однако в высшем дивизионе после 19 туров набрал всего 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Кто возглавит «Минай», будет сообщено позже.

В последнее время активизировались разговоры о том, что Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб. В частности, португальца снова сватают в мадридский «Реал». Также неопределенной остается судьба Андреа Пирло, учитывая, что Старая синьора серьезно отстает от «Интера» и вылетела от «Порту» из Лиги Чемпионов. Однако спортивный директор «Юве» Павел Недвед заявил, что Роналду - неприкасаемый, да и Пирло останется тренером на следующий сезон.

Команда Руслана Ротаня поехала на сборы в Турцию, где принимает участие в Antalya Cup. В первом матче украинская команда встречалась с Болгарией. Уже на десятой минуте вингер «Днепра-1» Александр Назаренко открыл счет, но еще до перерыва соперник выровнял положение, а в начале второго тайма забил свой второй мяч. Игра так и завершилась - 1:2 в пользу Болгарии. Следующий матч Украина сыграет 27-го марта с Узбекистаном.