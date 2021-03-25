  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Франция - Украина, внутренний устав Луческу, маразм в Первой лиге | ТаТоТаке №215
В тренде

Франция - Украина, внутренний устав Луческу, маразм в Первой лиге | ТаТоТаке №215

Общие новости
(1 голосов)
Франция - Украина, внутренний устав Луческу, маразм в Первой лиге | ТаТоТаке №215

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№215) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков празднуют заработанное очко, которое сборная Украины увезла из Парижа. Ни разу не пробить в створ ворот и забить чемпионам мира - редкое искусство! Так что же это было - тренерский гений Шевченко и его ассистентов, либо невероятная удача?

Кроме того, ведущие обсуждают: кто может заменить Тараса Степаненко? За чей счет "Львов" обыграл "Шахтер"? Что поменял в быту "Динамо" Мирча Луческу, и может ли усилить киевский клуб Кристиан Ловрич? Кто лучше - Бондарь или Витао? А также рассказывают об удивительном скандале в Первой лиге, о котором вы вполне могли не слышать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...