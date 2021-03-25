Франция - Украина, внутренний устав Луческу, маразм в Первой лиге | ТаТоТаке №215

В новом выпуске ТаТоТаке (№215) Михаил Спиваковский и Андрей Сеньков празднуют заработанное очко, которое сборная Украины увезла из Парижа. Ни разу не пробить в створ ворот и забить чемпионам мира - редкое искусство! Так что же это было - тренерский гений Шевченко и его ассистентов, либо невероятная удача?

Кроме того, ведущие обсуждают: кто может заменить Тараса Степаненко? За чей счет "Львов" обыграл "Шахтер"? Что поменял в быту "Динамо" Мирча Луческу, и может ли усилить киевский клуб Кристиан Ловрич? Кто лучше - Бондарь или Витао? А также рассказывают об удивительном скандале в Первой лиге, о котором вы вполне могли не слышать.